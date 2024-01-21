Один из выживших при крушении борта в Афганистане дошел до людей и жестами попросил помощи

AI: выживший при крушении самолета в Афганистане сам добрался до деревни

21 января 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Выживший при крушении самолета в Афганистане смог добраться до деревни и связаться с родстенниками Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Один из выживших пассажиров при крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане смог добраться до населенного пункта и жестами попросить помощи. Об этом сообщил телеканал Afghanistan International. «Иностранец добрался до деревни Педу в районе Коф Аб и попросил помощи у людей, используя язык жестов», — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в telegram-канале. Там также отметили, что воздушное судно разбилось в отдаленном районе, расположенном в нескольких часах езды от административного центра провинции. Как сообщил telegram-канал Mash, выживший — медработник Игорь Сывороткин — самый молодой из находившихся на борту. Он сумел объясниться с местными и даже позвонить родственникам. По предварительной информации, двое погибших — семья Евсюковых, которых самолет и должен был доставить в Москву, заключили в канале. Бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры-россияне, разбился на северо-востоке Афганистана в горах 21 января. Рейс был заявлен как полет двух частных пилотов. Известно, что четыре человека смогли выжить, судьба двоих неизвестна. URA.RU приводило всю известную информацию о крушении, а также о том, что известно о пилотах упавшего судна.

Один из выживших пассажиров при крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане смог добраться до населенного пункта и жестами попросить помощи. Об этом сообщил телеканал Afghanistan International. «Иностранец добрался до деревни Педу в районе Коф Аб и попросил помощи у людей, используя язык жестов», — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в telegram-канале. Там также отметили, что воздушное судно разбилось в отдаленном районе, расположенном в нескольких часах езды от административного центра провинции. Как сообщил telegram-канал Mash, выживший — медработник Игорь Сывороткин — самый молодой из находившихся на борту. Он сумел объясниться с местными и даже позвонить родственникам. По предварительной информации, двое погибших — семья Евсюковых, которых самолет и должен был доставить в Москву, заключили в канале. Бизнес-джет Falcon 10, на борту которого были пассажиры-россияне, разбился на северо-востоке Афганистана в горах 21 января. Рейс был заявлен как полет двух частных пилотов. Известно, что четыре человека смогли выжить, судьба двоих неизвестна. URA.RU приводило всю известную информацию о крушении, а также о том, что известно о пилотах упавшего судна.