Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам обстрела Донецка

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
22 января объявлен днем траура в ДНР, сообщил Денис Пушилин Фото:
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В Донецкой Народной Республике 22 января объявлен днем траура по жертвам обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В ДНР 22 января объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», — написал Пушилин. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.

ВСУ обстреляли рынок в Донецке 21 января. По словам Пушилина, в результате погибли 25 человек, включая двух детей. Еще как минимум 20 человек пострадали. В МИД РФ призвали другие страны осудить обстрел. Там отметили, что киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей России. URA.RU приводило всю актуальную информацию о случившемся.

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В Донецкой Народной Республике 22 января объявлен днем траура по жертвам обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. «В ДНР 22 января объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», — написал Пушилин. Его сообщение опубликовано в telegram-канале. ВСУ обстреляли рынок в Донецке 21 января. По словам Пушилина, в результате погибли 25 человек, включая двух детей. Еще как минимум 20 человек пострадали. В МИД РФ призвали другие страны осудить обстрел. Там отметили, что киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей России. URA.RU приводило всю актуальную информацию о случившемся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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