В Кургане разваливается многоквартирный дом
В Кургане дал трещину и начал разваливаться многоквартирный дом на улице Пугачева, 93а. Об этом рассказала местная жительница в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Наш дом №93а на улице Пугачева в Кургане дал трещину, из стен вываливаются кирпичи. Жить в доме опасно, он был признан аварийным еще в 2017 году», — отметила жительница. Аварийное состояние дома она сняла на видео.
По словам женщины, дом рассыпается сверху до низу. Она добавила, что жильцы обращались в различные инстанции, но результата не добились.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.
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