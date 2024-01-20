20 января 2024
19 января 2024

В Кургане дал трещину многоквартирный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное жилье по ул. Дзержинского. Курган, аварийный дом, трещина в стене, аварийное жилье, дыра в стене, ул дзержинского
В Кургане разваливается многоквартирный дом Фото:

В Кургане дал трещину и начал разваливаться многоквартирный дом на улице Пугачева, 93а. Об этом рассказала местная жительница в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Наш дом №93а на улице Пугачева в Кургане дал трещину, из стен вываливаются кирпичи. Жить в доме опасно, он был признан аварийным еще в 2017 году», — отметила жительница. Аварийное состояние дома она сняла на видео.

По словам женщины, дом рассыпается сверху до низу. Она добавила, что жильцы обращались в различные инстанции, но результата не добились.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.

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В Кургане дал трещину и начал разваливаться многоквартирный дом на улице Пугачева, 93а. Об этом рассказала местная жительница в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Наш дом №93а на улице Пугачева в Кургане дал трещину, из стен вываливаются кирпичи. Жить в доме опасно, он был признан аварийным еще в 2017 году», — отметила жительница. Аварийное состояние дома она сняла на видео. По словам женщины, дом рассыпается сверху до низу. Она добавила, что жильцы обращались в различные инстанции, но результата не добились. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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