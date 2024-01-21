Сын екатеринбурженки, сломавшей в лифте позвоночник, пожаловался на врачей

Семья екатеринбурженки, получившей перелом позвоночника в лифте, пожаловалась URA.RU, что врачи не оказывают должного ухода пострадавшей. При этом в больнице №36 агентство уверили, что пациентка получает помощь в полной мере.
«Моя мама сейчас в больнице, мы боремся за ее здоровье и сталкиваемся с большими трудностями. Больница, к сожалению, не оказывает должного ухода, а младший медперсонал попросту издевается», — сказал сын пострадавшей Ростислав.
На уточняющие вопросы он ответить отказался. «Пациентке оказывается в полном объеме вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное», — прокомментировали в свою очередь ситуацию в пресс-службе больницы №36.
Также Ростислав назвал «ложью» слова силовиков, заявлявших, что лифт с пассажиркой не сорвался вниз, а застрял между 8 и 7 этажами. ЧП произошло на улице Косарева, 15. Как поясняли в полиции, лифт «сел на клинья», из-за чего находившаяся внутри женщина повредила позвоночник. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Жильцы дома рассказывали агентству, что и ранее замечали проблемы с подъемником.
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