Сын екатеринбурженки, сломавшей в лифте позвоночник, пожаловался на врачей

22 января 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Женщина получила серьезную травму, когда поднималась на лифте домой (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Семья екатеринбурженки, получившей перелом позвоночника в лифте, пожаловалась URA.RU, что врачи не оказывают должного ухода пострадавшей. При этом в больнице №36 агентство уверили, что пациентка получает помощь в полной мере. «Моя мама сейчас в больнице, мы боремся за ее здоровье и сталкиваемся с большими трудностями. Больница, к сожалению, не оказывает должного ухода, а младший медперсонал попросту издевается», — сказал сын пострадавшей Ростислав. На уточняющие вопросы он ответить отказался. «Пациентке оказывается в полном объеме вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное», — прокомментировали в свою очередь ситуацию в пресс-службе больницы №36. Также Ростислав назвал «ложью» слова силовиков, заявлявших, что лифт с пассажиркой не сорвался вниз, а застрял между 8 и 7 этажами. ЧП произошло на улице Косарева, 15. Как поясняли в полиции, лифт «сел на клинья», из-за чего находившаяся внутри женщина повредила позвоночник. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Жильцы дома рассказывали агентству, что и ранее замечали проблемы с подъемником.

Семья екатеринбурженки, получившей перелом позвоночника в лифте, пожаловалась URA.RU, что врачи не оказывают должного ухода пострадавшей. При этом в больнице №36 агентство уверили, что пациентка получает помощь в полной мере. «Моя мама сейчас в больнице, мы боремся за ее здоровье и сталкиваемся с большими трудностями. Больница, к сожалению, не оказывает должного ухода, а младший медперсонал попросту издевается», — сказал сын пострадавшей Ростислав. На уточняющие вопросы он ответить отказался. «Пациентке оказывается в полном объеме вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное», — прокомментировали в свою очередь ситуацию в пресс-службе больницы №36. Также Ростислав назвал «ложью» слова силовиков, заявлявших, что лифт с пассажиркой не сорвался вниз, а застрял между 8 и 7 этажами. ЧП произошло на улице Косарева, 15. Как поясняли в полиции, лифт «сел на клинья», из-за чего находившаяся внутри женщина повредила позвоночник. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Жильцы дома рассказывали агентству, что и ранее замечали проблемы с подъемником.