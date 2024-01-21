21 января 2024

Сын екатеринбурженки, сломавшей в лифте позвоночник, пожаловался на врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) после капитального ремонта г. Екатеринбург , детская больница, пациент
Женщина получила серьезную травму, когда поднималась на лифте домой (архивное фото) Фото:

Семья екатеринбурженки, получившей перелом позвоночника в лифте, пожаловалась URA.RU, что врачи не оказывают должного ухода пострадавшей. При этом в больнице №36 агентство уверили, что пациентка получает помощь в полной мере.

«Моя мама сейчас в больнице, мы боремся за ее здоровье и сталкиваемся с большими трудностями. Больница, к сожалению, не оказывает должного ухода, а младший медперсонал попросту издевается», — сказал сын пострадавшей Ростислав.

На уточняющие вопросы он ответить отказался. «Пациентке оказывается в полном объеме вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное», — прокомментировали в свою очередь ситуацию в пресс-службе больницы №36.

Также Ростислав назвал «ложью» слова силовиков, заявлявших, что лифт с пассажиркой не сорвался вниз, а застрял между 8 и 7 этажами. ЧП произошло на улице Косарева, 15. Как поясняли в полиции, лифт «сел на клинья», из-за чего находившаяся внутри женщина повредила позвоночник. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Жильцы дома рассказывали агентству, что и ранее замечали проблемы с подъемником.

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Семья екатеринбурженки, получившей перелом позвоночника в лифте, пожаловалась URA.RU, что врачи не оказывают должного ухода пострадавшей. При этом в больнице №36 агентство уверили, что пациентка получает помощь в полной мере. «Моя мама сейчас в больнице, мы боремся за ее здоровье и сталкиваемся с большими трудностями. Больница, к сожалению, не оказывает должного ухода, а младший медперсонал попросту издевается», — сказал сын пострадавшей Ростислав. На уточняющие вопросы он ответить отказался. «Пациентке оказывается в полном объеме вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное», — прокомментировали в свою очередь ситуацию в пресс-службе больницы №36. Также Ростислав назвал «ложью» слова силовиков, заявлявших, что лифт с пассажиркой не сорвался вниз, а застрял между 8 и 7 этажами. ЧП произошло на улице Косарева, 15. Как поясняли в полиции, лифт «сел на клинья», из-за чего находившаяся внутри женщина повредила позвоночник. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Жильцы дома рассказывали агентству, что и ранее замечали проблемы с подъемником.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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