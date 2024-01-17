СК возбудил уголовное дело из-за падения лифта с пассажиркой в Екатеринбурге

Следователи допрашивают очевидцев и руководство организации, которая обслуживала лифт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лифт в доме на Химмаше не сорвался, а застрял между седьмым и восьмым этажом. Однако остановка была сильной, из-за чего могло показаться, что лифт сорвался. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.

«Все произошло около 16:00 (14:00 мск). Именно в это время в дежурную часть ОП № 13 поступил первый звонок от местных жителей о происшествии во втором подъезде девятиэтажного дома № 15. Информация некоторых СМИ о том, что лифт сорвался с высоты 7 этажа и упал вместе с находившейся в нем женщиной, не соответствует действительности. В реальности лифт застрял между 8 и 7 этажами. Выражаясь на сленге специалистов, лифт „сел на клинья“», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейские передали материалы в Следственный комитет по Свердловской области. В региональном ведомстве рассказали, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«Принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, а также допросу руководства организации, отвечающей за проверку и текущую эксплуатацию лифтового оборудования, истребуется интересующая следствие документация. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей женщины», — заявил старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга.

Сейчас женщина находится в 36 городской больнице Екатеринбурга. Лифт чинит бригада, скоро его запустят в штатном режиме.

Жители дома рассказали, что на улице Косарева, 15 сорвался лифт. В нем находилась женщина, которая из-за ЧП повредила позвоночник. По словам медиков, ее жизни ничего не угрожает. Делом занимает прокуратура.