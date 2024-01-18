В екатеринбургском доме, где женщина пострадала в лифте, уже были проблемы с ним. Фото, видео

18 января 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в доме на Косарева, 15 Фото: Илья Московец © URA.RU В доме, где женщина пострадала в лифте, уже были проблемы с ним. За пару дней до ЧП лифт несколько раз выключался. Об этом URA.RU сообщил один из жильцов дома на Косарева, 15. «Лифт, кстати, у нас несколько раз выключался. Мы его включали. Такое было несколько раз. У нас газовщики были 16 января, на их визит лифт был включен, а потом его выключили», — поделился мужчина. ЧП произошло во втором подъезде. Сосед уверяет, что лифтом нельзя было пользоваться. «Когда я поднимался на нем, то чувствовал толчки. Я понимал, что лифтом пользоваться нельзя. В таком состоянии его нельзя было включать. Думаю, что тот, кто включил лифт, должен быть наказан», — пояснил он. Дом на Косарева, 15 обслуживает управляющая компания ТСН. Офис находится в третьем подъезде в этом же доме. Журналист URA.RU в 13:45 18 января стучался в двери, но никто из представителей не открыл их. ЧП произошло 17 января. По словам жителей, лифт, в котором находилась женщина, сорвался. В ГУ МВД по Свердловской области опровергли это, уточнив, что лифт «сел на клинья». К делу подключились прокуратура и СК. Сообщалось, что женщина сломала позвоночник. По словам врачей, ее здоровью ничего не угрожает. По словам жильца, проблемы с лифтом были давно Фото: Илья Московец © URA.RU

В доме, где женщина пострадала в лифте, уже были проблемы с ним. За пару дней до ЧП лифт несколько раз выключался. Об этом URA.RU сообщил один из жильцов дома на Косарева, 15. «Лифт, кстати, у нас несколько раз выключался. Мы его включали. Такое было несколько раз. У нас газовщики были 16 января, на их визит лифт был включен, а потом его выключили», — поделился мужчина. ЧП произошло во втором подъезде. Сосед уверяет, что лифтом нельзя было пользоваться. «Когда я поднимался на нем, то чувствовал толчки. Я понимал, что лифтом пользоваться нельзя. В таком состоянии его нельзя было включать. Думаю, что тот, кто включил лифт, должен быть наказан», — пояснил он. Дом на Косарева, 15 обслуживает управляющая компания ТСН. Офис находится в третьем подъезде в этом же доме. Журналист URA.RU в 13:45 18 января стучался в двери, но никто из представителей не открыл их. ЧП произошло 17 января. По словам жителей, лифт, в котором находилась женщина, сорвался. В ГУ МВД по Свердловской области опровергли это, уточнив, что лифт «сел на клинья». К делу подключились прокуратура и СК. Сообщалось, что женщина сломала позвоночник. По словам врачей, ее здоровью ничего не угрожает.