Курганцы досрочно получат социальные выплаты

22 января 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Курганцы получат детские пособия за январь на день раньше Фото: Денис Моргунов © URA.RU Социальный фонд по Курганской области досрочно выплатит жителям региона детские пособия и меры поддержки за январь, в связи с тем, что день выплат попал на выходной день. Об этом соцфонд сообщает на своем официальном сайте. «Социальный фонд России по Курганской области произведет выплату детских пособий за январь досрочно 2 февраля. Связано это с тем, что единый выплатной день выпадает на 3 февраля — в субботу», — указано на сайте. Также сообщается, что 2 февраля будут начислены следующие выплаты: единое пособие на детей до 17 лет и беременным; меры соцподдержки, переданные из соцзащиты; по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. Кроме этого, по данным соцфонда, 5 февраля курганцам поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет. Также, 8 февраля будет назначена выплата работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет. Выплаты будут производятся на банковские карты МИР в в течение указанных дней. Ранее URA.RU писало, что соцфонд по Курганской области досрочно выплатил курганским семьям единое пособие, меры соцподдержки и ежемесячную выплату из маткапитала в конце декабря. Это было связано с приближающимися новогодними праздниками.

Социальный фонд по Курганской области досрочно выплатит жителям региона детские пособия и меры поддержки за январь, в связи с тем, что день выплат попал на выходной день. Об этом соцфонд сообщает на своем официальном сайте. «Социальный фонд России по Курганской области произведет выплату детских пособий за январь досрочно 2 февраля. Связано это с тем, что единый выплатной день выпадает на 3 февраля — в субботу», — указано на сайте. Также сообщается, что 2 февраля будут начислены следующие выплаты: единое пособие на детей до 17 лет и беременным; меры соцподдержки, переданные из соцзащиты; по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. Кроме этого, по данным соцфонда, 5 февраля курганцам поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет. Также, 8 февраля будет назначена выплата работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет. Выплаты будут производятся на банковские карты МИР в в течение указанных дней. Ранее URA.RU писало, что соцфонд по Курганской области досрочно выплатил курганским семьям единое пособие, меры соцподдержки и ежемесячную выплату из маткапитала в конце декабря. Это было связано с приближающимися новогодними праздниками.