Курганцы досрочно получат социальные пособия

Социальный фонд по Курганской области досрочно выплатить жителям региона единое пособие и меры поддержки в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе соцфонда.
«Соцфонд по Курганской области досрочно выплатит зауральским семьям единое пособие, меры соцподдержки, ежемесячную выплату из маткапитала — 27 декабря, вместо 3 и 5 января. Выплаты производятся всегда за предыдущий месяц, соответственно, в январе пособия не поступят», — сообщили в соцфонде.
Выплата детских пособий за январь будет начислена через банки по обычному графику — в феврале. Доставка социальных выплат через почту будет осуществляться с 3 по 8 января 2024 года по графику.
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