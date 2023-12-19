Курганцы досрочно получат социальные пособия

20 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Единое пособие за январь курганцы получат в декабре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Социальный фонд по Курганской области досрочно выплатить жителям региона единое пособие и меры поддержки в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе соцфонда. «Соцфонд по Курганской области досрочно выплатит зауральским семьям единое пособие, меры соцподдержки, ежемесячную выплату из маткапитала — 27 декабря, вместо 3 и 5 января. Выплаты производятся всегда за предыдущий месяц, соответственно, в январе пособия не поступят», — сообщили в соцфонде. Выплата детских пособий за январь будет начислена через банки по обычному графику — в феврале. Доставка социальных выплат через почту будет осуществляться с 3 по 8 января 2024 года по графику. Скрин: Отделение Социального фонда по Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@sfr_kurgan

Социальный фонд по Курганской области досрочно выплатить жителям региона единое пособие и меры поддержки в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе соцфонда. «Соцфонд по Курганской области досрочно выплатит зауральским семьям единое пособие, меры соцподдержки, ежемесячную выплату из маткапитала — 27 декабря, вместо 3 и 5 января. Выплаты производятся всегда за предыдущий месяц, соответственно, в январе пособия не поступят», — сообщили в соцфонде. Выплата детских пособий за январь будет начислена через банки по обычному графику — в феврале. Доставка социальных выплат через почту будет осуществляться с 3 по 8 января 2024 года по графику.