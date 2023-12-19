19 декабря 2023

Курганцы досрочно получат социальные пособия

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, рубли. Челябинск, зарплата, мелочь, пенсия, деньги, рубли
Единое пособие за январь курганцы получат в декабре Фото:

Социальный фонд по Курганской области досрочно выплатить жителям региона единое пособие и меры поддержки в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе соцфонда.

«Соцфонд по Курганской области досрочно выплатит зауральским семьям единое пособие, меры соцподдержки, ежемесячную выплату из маткапитала — 27 декабря, вместо 3 и 5 января. Выплаты производятся всегда за предыдущий месяц, соответственно, в январе пособия не поступят», — сообщили в соцфонде.

Выплата детских пособий за январь будет начислена через банки по обычному графику — в феврале. Доставка социальных выплат через почту будет осуществляться с 3 по 8 января 2024 года по графику.

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Социальный фонд по Курганской области досрочно выплатить жителям региона единое пособие и меры поддержки в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе соцфонда. «Соцфонд по Курганской области досрочно выплатит зауральским семьям единое пособие, меры соцподдержки, ежемесячную выплату из маткапитала — 27 декабря, вместо 3 и 5 января. Выплаты производятся всегда за предыдущий месяц, соответственно, в январе пособия не поступят», — сообщили в соцфонде. Выплата детских пособий за январь будет начислена через банки по обычному графику — в феврале. Доставка социальных выплат через почту будет осуществляться с 3 по 8 января 2024 года по графику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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