Арестованного курганского экс-мэра Сытова обвиняют в присвоении денег для СВО

Бывшего курганского главу обвиняют в растрате денег на нужды СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело на экс-главу Целинного округа Сытова

Находящегося в СИЗО экс-главу Целинного округа (Курганская область) Александра Сытова следствие обвиняет в присвоении средств, собранных для нужд мобилизованных. Ранее мужчине предъявляли обвинение во взяточничестве и мошенничестве, после чего поместили под стражу. Данные опубликованы на сайте районного суда.

«В отношении Сытова А.В. по факту хищения денежных средств, предназначенных для нужд мобилизованных граждан в связи с проведением СВО, <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение средств в крупном размере лицом с использование своего служебного положения)», — говорится в материалах суда. По версии следствия, размер вероятного ущерба составляет 100 тысяч рублей.

Бывший глава называл лицо, которому были переданы собранные денежные средства для доставления по назначению. Силовики проверяют эту версию. Вместе с тем, они устанавливают лиц, сдавших деньги и будут собирать с них показания. Уголовное дело объединили в одно производство с обвинениями по взяткам и мошенничеству.

Проведение следственных действия потребует дополнительного срока. Это была одна из причин, почему следователи несколько раз просили для Сытова продление меры пресечения в виде содержания под стражей. Как рассказали URA.RU в Целинном районном суде, на последнем судебном заседании было принято решение продлить для экс-главы содержание в СИЗО по 10 февраля 2024 года включительно.

Ранее URA.RU сообщало, что арестованный экс-глава Целинного округа встретит Новый год в СИЗО. Обвиняемому во взяточничестве экс-чиновнику не разрешили выйти из изолятора, чтобы он не смог воздействовать на свидетелей.