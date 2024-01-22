В строящуюся школу на 1500 мест в Кургане начали завозить мебель

В новую школу в Заозерном завозят мебель и оборудование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в строящуюся школу на 1500 мест в Заозерном районе начали завозить мебель и оборудование. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из строительной сферы.

«В школе заканчивают отделочные работы. Уже завозится мебель: кресла, стулья, столы и т. д. Идет сборка шкафов для раздевалки. Также продолжают завозить оборудование», — рассказал инсайдер. При источник отметил, что в здании школы еще не закончены отделочные работы внутри помещений и на фасаде здания.

Строительством школы в 12 микрорайоне Заозерного занимается генподрядчик «Курганстальмост». Изначально планировалось сдать объект до конца 2023 года, однако график работ неоднократно срывался и сроки завершения школы перенесли на новый год.

URA.RU был направлен запрос по теме в пресс-службу «Курганстальмоста». На момент публикации комментарий не был получен.

Ранее сообщалось, что власти дали застройщику школы месяц, чтобы сдать объект, на котором еще не закончены отделочные работы. Об этом URA.RU заявляли инсайдеры из сферы строительства. Сдача объекта усложнилась тем, что руководитель УКСа Павел Коваленко ушел в отставку. По словам источников, чиновник не захотел подписывать документы по школе в Заозерном. Также сообщалось, что из-за строительства самой большой школы Кургана проводили срочное совещание. По информации инсайдеров, представители подрядчика и чиновники решали вопрос по срокам сдачи объекта.