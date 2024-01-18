В Кургане срочно решают вопрос окончания строительства школы в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане проводят срочное совещание из-за строительства школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного. На нем решается, в какие сроки будет сдан объект. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из строительной сферы. Недавно на фоне проблем со школой из управления капстроительства, отвечающего за сдачу объекта, уволился руководитель Павел Коваленко.

«В Кургане проводят совещание по поводу строительства школы на 1500 мест в Заозерном. Планируют обсуждать сроки сдачи объекта. Завтра хотят работникам объявить, до какого числа должны все достроить», — рассказал инсайдер. Вероятно, что на совещании присутствуют чиновники администрации и правительства региона.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города и предприятия «Курганстальмост». На момент публикации ответы не поступили.

Изначально строила самую большую школу в Заозерном московская компания «Авиапромстрой». Объект готовились сдать еще в 2022 году, однако застройщик отказался от проекта. После этого за строительство школы взялся «Курганстальмост». Согласно контракту, подрядчик должен был сдать учреждение до конца 2023 года, но график работ неоднократно срывался, поэтому сроки завершения объекта перенесли на 2023 год.

За время строительства на объекте сменился заказчик. Вместо УКСа города им стала школа №52, где после очередного срыва сроков была уволена директор учебного заведения Людмила Алешкова. На фоне проблем со строительством школы после проверок силовиков был задержан экс-глава УКСа Игорь Минин. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при оплате материалов, что нанесло ущерб на 4,4 млн рублей. Минин свою вину не признал. Также был задержан директор московской фирмы Дмитрий Явшев. По делу экс-главы управления следователи планируют допрашивать чиновников.

Всего на строительство школы уже выделено более 1,5 млрд рублей. По информации инсайдеров, власти требуют от подрядчика сдать ее в середине февраля.