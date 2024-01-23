Застройщик Жданов: высотки в Кургане могут выдержать землетрясения до 10 баллов

23 января 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

В Кургане эвакуировали жильцов из двух высоток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане В Кургане 17-этажные дома по улицам Гоголя 109 и Куйбышева 15, из которых эвакуировали сотни жильцов, способы выдержать землетрясения до 10 баллов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бизнесмен, владелец ООО «СМУ КПД» Павел Жданов, чья компания занималась строительством данных высоток. «При строительстве домов закладывалась сейсмоустойчивость — 10 баллов. Поэтому жильцам нет смысла переживать из-за происшествия», — рассказал URA.RU застройщик Жданов. Эвакуация жильцов 17-этажных домов началась в ночь с 22 на 23 января после жалоб на качающиеся люстры и треск стен в квартирах. Предположительно, это были последствия землетрясения на границе Казахстана и Китая, писало URA.RU. В срочном порядке из домов было эвакуировано 246 человек, включая десятки детей. Из них 28 жителей временно заселили в гостинице «Курган» в микрорайоне Энергетики. Инсайдеры агентства сообщали, что после этого начали проверять остальные высотки. На фоне ЧП врио главы города Анастасия Аргышева ввела режим повышенной готовности, а из Москвы заказали спецоборудование для проверки дефектов домов.

В Кургане 17-этажные дома по улицам Гоголя 109 и Куйбышева 15, из которых эвакуировали сотни жильцов, способы выдержать землетрясения до 10 баллов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бизнесмен, владелец ООО «СМУ КПД» Павел Жданов, чья компания занималась строительством данных высоток. «При строительстве домов закладывалась сейсмоустойчивость — 10 баллов. Поэтому жильцам нет смысла переживать из-за происшествия», — рассказал URA.RU застройщик Жданов. Эвакуация жильцов 17-этажных домов началась в ночь с 22 на 23 января после жалоб на качающиеся люстры и треск стен в квартирах. Предположительно, это были последствия землетрясения на границе Казахстана и Китая, писало URA.RU. В срочном порядке из домов было эвакуировано 246 человек, включая десятки детей. Из них 28 жителей временно заселили в гостинице «Курган» в микрорайоне Энергетики. Инсайдеры агентства сообщали, что после этого начали проверять остальные высотки. На фоне ЧП врио главы города Анастасия Аргышева ввела режим повышенной готовности, а из Москвы заказали спецоборудование для проверки дефектов домов.