Картины Айвазовского и Репин перевезли на хранение из Перми в Екатеринбург. Фото

23 января 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Картины-гости пробудут в Екатеринбурге до конца 2024 года (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермская художественная галерея на год передала свои именитые картины Екатеринбургскому музею изобразительных искусств (ЕМИИ). Причиной такой интервенции стала переезд галереи в новое здание, которое еще строят на территории завода Шпагина в Перми. На обновленной экспозиции в Екатеринбурге побывало URA.RU. «Возникла идея: „Давайте оставим кусочек галереи у соседей в Екатеринбурге“. Пермь благосклонно согласилась, в результате мы видим прекрасную экспозицию», — заявил директор ЕМИИ Никита Корытин. Чтобы разместить картины гостей, пришлось освободить около 30-35% поверхностей. Пермская галерея славится сильными картинами, которые украшали дворцы в Петербурге и Павловске, особняки аристократических семей Мусиных-Пушкиных, Строгановых и Орловых. Малую часть из этих произведений екатеринбуржцы смогут увидеть на двух площадках ЕМИИ. В Музее ИЗО (Воеводина,5) выставили 30 картин из пермской коллекции. Это работы Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева и других художников. В «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11) можно будет увидеть 20 работ мастеров Италии, Голландии, Фландрии и Франции XV—XIX веков. Среди них — Гвидо Рени, Альберто Карльери, Джузеппе Кьяри, Якоб Йорданс и другие мастера. Чтобы отличить работы, поступившие из Перми, от собрания Музея ИЗО, возле них разместили специальные стикеры. Также познакомиться с картинами посетители смогут с помощью специального аудиогида. Пермская галерея освободила помещение в Спасо-Преображенском соборе, потому как к лету 2024 года у культурной площадки должно появиться новое здание. Все экспонаты перевезли во временное хранилище, частично работы отправились в Екатеринбург. Как поясняла директор Пермской галереи Юлия Тавризян, ЕМИИ показала себя как надежный партнер, потому картины решили выставить в столице Урала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермская художественная галерея на год передала свои именитые картины Екатеринбургскому музею изобразительных искусств (ЕМИИ). Причиной такой интервенции стала переезд галереи в новое здание, которое еще строят на территории завода Шпагина в Перми. На обновленной экспозиции в Екатеринбурге побывало URA.RU. «Возникла идея: „Давайте оставим кусочек галереи у соседей в Екатеринбурге“. Пермь благосклонно согласилась, в результате мы видим прекрасную экспозицию», — заявил директор ЕМИИ Никита Корытин. Чтобы разместить картины гостей, пришлось освободить около 30-35% поверхностей. Пермская галерея славится сильными картинами, которые украшали дворцы в Петербурге и Павловске, особняки аристократических семей Мусиных-Пушкиных, Строгановых и Орловых. Малую часть из этих произведений екатеринбуржцы смогут увидеть на двух площадках ЕМИИ. В Музее ИЗО (Воеводина,5) выставили 30 картин из пермской коллекции. Это работы Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева и других художников. В «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11) можно будет увидеть 20 работ мастеров Италии, Голландии, Фландрии и Франции XV—XIX веков. Среди них — Гвидо Рени, Альберто Карльери, Джузеппе Кьяри, Якоб Йорданс и другие мастера. Чтобы отличить работы, поступившие из Перми, от собрания Музея ИЗО, возле них разместили специальные стикеры. Также познакомиться с картинами посетители смогут с помощью специального аудиогида. Пермская галерея освободила помещение в Спасо-Преображенском соборе, потому как к лету 2024 года у культурной площадки должно появиться новое здание. Все экспонаты перевезли во временное хранилище, частично работы отправились в Екатеринбург. Как поясняла директор Пермской галереи Юлия Тавризян, ЕМИИ показала себя как надежный партнер, потому картины решили выставить в столице Урала.