Погибший 8-летний челябинский школьник воспитывался в неполной семье

Отец воспитывал сына и младшую дочь один Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Челябинской области погиб восьмилетний мальчик

Школьник из Южноуральска (Челябинская область), тело которого нашли в реке, воспитывался только отцом. Как рассказал URA.RU один из местных жителей, пожелавший остаться неназванным, мать ребенка бросила их и переехала в Еманжелинск.

«В семье было трое детей. Погибший мальчик был средним. Мать выпивала, и, по слухам, до сих пор продолжает вести аморальный образ жизни, находясь с сожителем в Еманжелинске», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, старший ребенок живет с матерью в Еманжелинске. Отец же воспитывал мальчика и его младшую сестру один. Времени присматривать за детьми ему иногда не хватало. О пропаже сына он заявил в полицию, когда пришел с работы и не застал его дома.

Мальчика искали полицейские и волонтеры. Его тело было обнаружено в четырех метрах от берега в реке Увелька. Предварительно, он утонул, провалившись в воду на тонком льду. По факту смерти возбуждено уголовное дело. Областные власти пообещали семье помочь с организацией похорон, а также по запросу выделить психолога.