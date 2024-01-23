Погибший 8-летний челябинский школьник воспитывался в неполной семье

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Дети. Клипарт. Курган, ребенок, папа, отцовство, сын, отец
Отец воспитывал сына и младшую дочь один Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области погиб восьмилетний мальчик

Школьник из Южноуральска (Челябинская область), тело которого нашли в реке, воспитывался только отцом. Как рассказал URA.RU один из местных жителей, пожелавший остаться неназванным, мать ребенка бросила их и переехала в Еманжелинск.

«В семье было трое детей. Погибший мальчик был средним. Мать выпивала, и, по слухам, до сих пор продолжает вести аморальный образ жизни, находясь с сожителем в Еманжелинске», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, старший ребенок живет с матерью в Еманжелинске. Отец же воспитывал мальчика и его младшую сестру один. Времени присматривать за детьми ему иногда не хватало. О пропаже сына он заявил в полицию, когда пришел с работы и не застал его дома.

Мальчика искали полицейские и волонтеры. Его тело было обнаружено в четырех метрах от берега в реке Увелька. Предварительно, он утонул, провалившись в воду на тонком льду. По факту смерти возбуждено уголовное дело. Областные власти пообещали семье помочь с организацией похорон, а также по запросу выделить психолога.

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Школьник из Южноуральска (Челябинская область), тело которого нашли в реке, воспитывался только отцом. Как рассказал URA.RU один из местных жителей, пожелавший остаться неназванным, мать ребенка бросила их и переехала в Еманжелинск. «В семье было трое детей. Погибший мальчик был средним. Мать выпивала, и, по слухам, до сих пор продолжает вести аморальный образ жизни, находясь с сожителем в Еманжелинске», — рассказал собеседник агентства. По его словам, старший ребенок живет с матерью в Еманжелинске. Отец же воспитывал мальчика и его младшую сестру один. Времени присматривать за детьми ему иногда не хватало. О пропаже сына он заявил в полицию, когда пришел с работы и не застал его дома. Мальчика искали полицейские и волонтеры. Его тело было обнаружено в четырех метрах от берега в реке Увелька. Предварительно, он утонул, провалившись в воду на тонком льду. По факту смерти возбуждено уголовное дело. Областные власти пообещали семье помочь с организацией похорон, а также по запросу выделить психолога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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