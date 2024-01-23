Курганцы обнаружили трещины на здании многоэтажки после землетрясения. Видео

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Последствия землетрясения в шестнадцатиэтажных домах. Куйбышева 15 и Гоголя 109. Курган , кирова 119б
Жильцы многоэтажного дома по улице Кирова в Кургане заметили трещины внутри дома (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Землетрясение в Кургане

Жильцы многоэтажного дома по улице Кирова в Кургане обнаружили трещины в стенах, но не уверены, появились ли они до предполагаемого землетрясения или после. Эту информацию жители сообщили в чатах. На место, где находится трещина, также выехал корреспондент URA.RU.

«На фасаде здания трещин не обнаружено, но внутри на первом и втором этажах с пожарного входа многоэтажки имеются. Оттуда даже чувствуется сквозняк», — поделился информацией журналист. Также отмечается, что возможно жильцы заметили не трещины, а отслоения штукатурки.

Ранее URA.RU писало ночь с 22 на 23 января произошла эвакуация жильцов 17-этажных домов из-за качающихся люстр и треска стен, возможно, из-за землетрясения на границе Казахстана и Китая. Было эвакуировано 246 человек, включая 28 детей. Сотрудники администрации Кургана, МЧС и полиция выезжали на место происшествия Также врио главы города Анастасия Аргышева ввела режим повышенной готовности, а из Москвы заказали спецоборудование для проверки зданий.

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Жильцы многоэтажного дома по улице Кирова в Кургане обнаружили трещины в стенах, но не уверены, появились ли они до предполагаемого землетрясения или после. Эту информацию жители сообщили в чатах. На место, где находится трещина, также выехал корреспондент URA.RU. «На фасаде здания трещин не обнаружено, но внутри на первом и втором этажах с пожарного входа многоэтажки имеются. Оттуда даже чувствуется сквозняк», — поделился информацией журналист. Также отмечается, что возможно жильцы заметили не трещины, а отслоения штукатурки. Ранее URA.RU писало ночь с 22 на 23 января произошла эвакуация жильцов 17-этажных домов из-за качающихся люстр и треска стен, возможно, из-за землетрясения на границе Казахстана и Китая. Было эвакуировано 246 человек, включая 28 детей. Сотрудники администрации Кургана, МЧС и полиция выезжали на место происшествия Также врио главы города Анастасия Аргышева ввела режим повышенной готовности, а из Москвы заказали спецоборудование для проверки зданий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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