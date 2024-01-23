Власти пояснили, почему в Тюмени перекрыли движение на улице Подгорной

В Тюмени перекрыли дорогу на Подгорной из-за высокой интенсивности движения

Характеристики дороги не соответствуют интенсивности движения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени перекрыли улицу Подгорную на участке от Коммунистической до Казанской. Как рассказали в администрации города, характеристики дороги не соответствуют интенсивности движения.

«Территориальной комиссией принято решение о перекрытии улицы Подгорной с целью недопущения ДТП. Было принято во внимание, что Подгорная является улицей местного значения в жилой застройке, которая непосредственно обеспечивает доступ к зданиям и сооружениям, а ее транспортно-эксплуатационные характеристики не соответствуют сложившейся высокой интенсивности дорожного движения», — сообщили в мэрии. Участок дороги перекрыт с октября 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 26 января по 1 февраля перекроют участок улицы Полярной. Перекрытие связано с заменой теплотрассы.