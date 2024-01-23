Власти пояснили, почему в Тюмени перекрыли движение на улице Подгорной

В Тюмени перекрыли дорогу на Подгорной из-за высокой интенсивности движения
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Снегопад. Тюмень, снег, пробка, зима, метель, дорога в снегу, снегопад
Характеристики дороги не соответствуют интенсивности движения Фото:

В Тюмени перекрыли улицу Подгорную на участке от Коммунистической до Казанской. Как рассказали в администрации города, характеристики дороги не соответствуют интенсивности движения.

«Территориальной комиссией принято решение о перекрытии улицы Подгорной с целью недопущения ДТП. Было принято во внимание, что Подгорная является улицей местного значения в жилой застройке, которая непосредственно обеспечивает доступ к зданиям и сооружениям, а ее транспортно-эксплуатационные характеристики не соответствуют сложившейся высокой интенсивности дорожного движения», — сообщили в мэрии. Участок дороги перекрыт с октября 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 26 января по 1 февраля перекроют участок улицы Полярной. Перекрытие связано с заменой теплотрассы.

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В Тюмени перекрыли улицу Подгорную на участке от Коммунистической до Казанской. Как рассказали в администрации города, характеристики дороги не соответствуют интенсивности движения. «Территориальной комиссией принято решение о перекрытии улицы Подгорной с целью недопущения ДТП. Было принято во внимание, что Подгорная является улицей местного значения в жилой застройке, которая непосредственно обеспечивает доступ к зданиям и сооружениям, а ее транспортно-эксплуатационные характеристики не соответствуют сложившейся высокой интенсивности дорожного движения», — сообщили в мэрии. Участок дороги перекрыт с октября 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 26 января по 1 февраля перекроют участок улицы Полярной. Перекрытие связано с заменой теплотрассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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