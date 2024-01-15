15 января 2024

В Тюмени перекроют улицу Полярную. Карта

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Подготовка к перекрытию улицы Серафимы Дерябиной. Екатеринбург, дорожные работы, дорожный знак, разнорабочие, дорожное строительство, перекрытие дороги, ремонт дороги, дорожники
Перекрытие связано с заменой теплотрассы Фото:

В Тюмени с 26 января по 1 февраля перекроют участок улицы Полярной. Об этом сообщили в городской администрации. Перекрытие связано с заменой теплотрассы.

«В связи с производством работ по замене участка теплотрассы с 26 января по 1 февраля будет прекращено движение по автомобильной дороге ул. Полярной в районе дома № 13а. Схемы объезда: ул. Комбинатская, ул. Полевая», — сообщили в мэрии.

Ранее агентство писало, что в Тюмени продлили перекрытие дороги на Камышинской возле долгостроя на Герцена. Участок улицы должны были открыть 30 декабря. Дорога будет перекрыта до 15 февраля.

Фото:

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В Тюмени с 26 января по 1 февраля перекроют участок улицы Полярной. Об этом сообщили в городской администрации. Перекрытие связано с заменой теплотрассы. «В связи с производством работ по замене участка теплотрассы с 26 января по 1 февраля будет прекращено движение по автомобильной дороге ул. Полярной в районе дома № 13а. Схемы объезда: ул. Комбинатская, ул. Полевая», — сообщили в мэрии. Ранее агентство писало, что в Тюмени продлили перекрытие дороги на Камышинской возле долгостроя на Герцена. Участок улицы должны были открыть 30 декабря. Дорога будет перекрыта до 15 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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