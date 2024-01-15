Перекрытие связано с заменой теплотрассы
В Тюмени с 26 января по 1 февраля перекроют участок улицы Полярной. Об этом сообщили в городской администрации. Перекрытие связано с заменой теплотрассы.
«В связи с производством работ по замене участка теплотрассы с 26 января по 1 февраля будет прекращено движение по автомобильной дороге ул. Полярной в районе дома № 13а. Схемы объезда: ул. Комбинатская, ул. Полевая», — сообщили в мэрии.
Ранее агентство писало, что в Тюмени продлили перекрытие дороги на Камышинской возле долгостроя на Герцена. Участок улицы должны были открыть 30 декабря. Дорога будет перекрыта до 15 февраля.
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