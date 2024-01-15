В Тюмени перекроют улицу Полярную. Карта

16 января 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Перекрытие связано с заменой теплотрассы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени с 26 января по 1 февраля перекроют участок улицы Полярной. Об этом сообщили в городской администрации. Перекрытие связано с заменой теплотрассы. «В связи с производством работ по замене участка теплотрассы с 26 января по 1 февраля будет прекращено движение по автомобильной дороге ул. Полярной в районе дома № 13а. Схемы объезда: ул. Комбинатская, ул. Полевая», — сообщили в мэрии. Ранее агентство писало, что в Тюмени продлили перекрытие дороги на Камышинской возле долгостроя на Герцена. Участок улицы должны были открыть 30 декабря. Дорога будет перекрыта до 15 февраля. Фото: администрация Тюмени, https://www.tyumen-city.ru/sobitii/society/120322/

В Тюмени с 26 января по 1 февраля перекроют участок улицы Полярной. Об этом сообщили в городской администрации. Перекрытие связано с заменой теплотрассы. «В связи с производством работ по замене участка теплотрассы с 26 января по 1 февраля будет прекращено движение по автомобильной дороге ул. Полярной в районе дома № 13а. Схемы объезда: ул. Комбинатская, ул. Полевая», — сообщили в мэрии. Ранее агентство писало, что в Тюмени продлили перекрытие дороги на Камышинской возле долгостроя на Герцена. Участок улицы должны были открыть 30 декабря. Дорога будет перекрыта до 15 февраля.