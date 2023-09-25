25 сентября 2023

В Тюмени перекроют часть улицы Подгорной. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог в Екатеринбурге, тупик, дорожное строительство, улица педагогическая
Тупик буде организован с 15 октября Фото:

В Тюмени на участке улицы Подгорная организуют тупик. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Вниманию участников дорожного движения! С 15 октября на ул. Подгорной (на участке от ул. Коммунистической до ул. Казанской) будет организован тупик с применением бетонных блоков», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запретят подъезжать к приемному отделению ОКБ №2 с 11 октября. Такое решение принято из-за того, что у машин скорой помощи часто возникают проблемы с подъездом к отделению.

Фото:

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В Тюмени на участке улицы Подгорная организуют тупик. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Вниманию участников дорожного движения! С 15 октября на ул. Подгорной (на участке от ул. Коммунистической до ул. Казанской) будет организован тупик с применением бетонных блоков», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запретят подъезжать к приемному отделению ОКБ №2 с 11 октября. Такое решение принято из-за того, что у машин скорой помощи часто возникают проблемы с подъездом к отделению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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