Тупик буде организован с 15 октября
В Тюмени на участке улицы Подгорная организуют тупик. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Вниманию участников дорожного движения! С 15 октября на ул. Подгорной (на участке от ул. Коммунистической до ул. Казанской) будет организован тупик с применением бетонных блоков», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запретят подъезжать к приемному отделению ОКБ №2 с 11 октября. Такое решение принято из-за того, что у машин скорой помощи часто возникают проблемы с подъездом к отделению.
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