В Тюмени перекроют часть улицы Подгорной. Карта

26 сентября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Тупик буде организован с 15 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на участке улицы Подгорная организуют тупик. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Вниманию участников дорожного движения! С 15 октября на ул. Подгорной (на участке от ул. Коммунистической до ул. Казанской) будет организован тупик с применением бетонных блоков», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запретят подъезжать к приемному отделению ОКБ №2 с 11 октября. Такое решение принято из-за того, что у машин скорой помощи часто возникают проблемы с подъездом к отделению. Фото: администрация Тюмени, https://www.tyumen-city.ru/sobitii/society/117832/

В Тюмени на участке улицы Подгорная организуют тупик. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Вниманию участников дорожного движения! С 15 октября на ул. Подгорной (на участке от ул. Коммунистической до ул. Казанской) будет организован тупик с применением бетонных блоков», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запретят подъезжать к приемному отделению ОКБ №2 с 11 октября. Такое решение принято из-за того, что у машин скорой помощи часто возникают проблемы с подъездом к отделению.