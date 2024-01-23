Пермский фотограф Скворцов, обвиняемый в госизмене, не признал вину

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Григорий Скворцов обвиняется в госизмене Фото:

Пермский фотограф Григорий Скворцов не признает предъявленное ему обвинение в госизмене. Сейчас он находится в столичном СИЗО «Лефортово».

«Фотограф из Перми Григорий Скворцов не признал вину в государственной измене», — пишет в своем telegram-канале ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Скворцов был задержан в Москве в декабре 2023 года, когда направлялся в Санкт-Петербург.

Следствие считает его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»). В конце декабря в письме родным он утверждал, что обстоятельства уголовного дела и причины обвинения ему не ясны.

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Пермский фотограф Григорий Скворцов не признает предъявленное ему обвинение в госизмене. Сейчас он находится в столичном СИЗО «Лефортово». «Фотограф из Перми Григорий Скворцов не признал вину в государственной измене», — пишет в своем telegram-канале ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Скворцов был задержан в Москве в декабре 2023 года, когда направлялся в Санкт-Петербург. Следствие считает его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»). В конце декабря в письме родным он утверждал, что обстоятельства уголовного дела и причины обвинения ему не ясны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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