Пермский фотограф Скворцов, обвиняемый в госизмене, не признал вину

23 января 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Григорий Скворцов обвиняется в госизмене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский фотограф Григорий Скворцов не признает предъявленное ему обвинение в госизмене. Сейчас он находится в столичном СИЗО «Лефортово». «Фотограф из Перми Григорий Скворцов не признал вину в государственной измене», — пишет в своем telegram-канале ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Скворцов был задержан в Москве в декабре 2023 года, когда направлялся в Санкт-Петербург. Следствие считает его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»). В конце декабря в письме родным он утверждал, что обстоятельства уголовного дела и причины обвинения ему не ясны.

Пермский фотограф Григорий Скворцов не признает предъявленное ему обвинение в госизмене. Сейчас он находится в столичном СИЗО «Лефортово». «Фотограф из Перми Григорий Скворцов не признал вину в государственной измене», — пишет в своем telegram-канале ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Скворцов был задержан в Москве в декабре 2023 года, когда направлялся в Санкт-Петербург. Следствие считает его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»). В конце декабря в письме родным он утверждал, что обстоятельства уголовного дела и причины обвинения ему не ясны.