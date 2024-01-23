В гордуме Челябинска выбрали занятие новому депутату

Кондитер-единоросс Козлов войдет в две комиссии Челябинской городской думы
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Заседание челябинской городской думы Челябинск, карточка для голосования челябинской гордумы
Депутаты утвердят назначение Андрея Козлова 27 февраля Фото:
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Директор кондитерской «Мечта у Старой башни» Андрей Козлов, сменивший в гордуме Челябинска лишенную мандата за прогулы Эльнару Габайдулину, будет работать в двух комиссиях. Соответствующее решение депутаты примут 27 февраля.

«Пункт 4 основного состава постоянной комиссии по бюджету, экономике и социальному имуществу изложить в следующей редакции: «4. Козлов Андрей Владимирович. Пункт 13 дополнительного состава постоянной комиссии по социальной политике изложить в следующей редакции: «13. Козлов Андрей Владимирович»», — говорится в проекте документа, вынесенного на сессию (имеется в распоряжении URA.RU).

Козлов — выдвиженец Тракторозаводского местного отделения «Единой России». Габайдулина также избиралась от партии власти.

Решение о том, что депутаты будут досрочно лишаться мандатов за прогулы, городская дума Челябинска приняла в конце октября. Речь идет о народных избранниках, которые без уважительных причин пропускали заседания в течение шести месяцев. Помимо Габайдулиной, по тем же причинам с мандатом расстался депутат Советского района Андрей Силиванов.

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Директор кондитерской «Мечта у Старой башни» Андрей Козлов, сменивший в гордуме Челябинска лишенную мандата за прогулы Эльнару Габайдулину, будет работать в двух комиссиях. Соответствующее решение депутаты примут 27 февраля. «Пункт 4 основного состава постоянной комиссии по бюджету, экономике и социальному имуществу изложить в следующей редакции: «4. Козлов Андрей Владимирович. Пункт 13 дополнительного состава постоянной комиссии по социальной политике изложить в следующей редакции: «13. Козлов Андрей Владимирович»», — говорится в проекте документа, вынесенного на сессию (имеется в распоряжении URA.RU). Козлов — выдвиженец Тракторозаводского местного отделения «Единой России». Габайдулина также избиралась от партии власти. Решение о том, что депутаты будут досрочно лишаться мандатов за прогулы, городская дума Челябинска приняла в конце октября. Речь идет о народных избранниках, которые без уважительных причин пропускали заседания в течение шести месяцев. Помимо Габайдулиной, по тем же причинам с мандатом расстался депутат Советского района Андрей Силиванов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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