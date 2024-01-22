22 января 2024

В Госавтоинспекции ЯНАО сменился ответственный за пропаганду. Фото

В УГИБДД по ЯНАО ушел на пенсию замначальника отдела пропаганды Максим Собянин
© Служба новостей «URA.RU»
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В УГИБДД по ЯНАО сменился начальник пресс-центра Фото:
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В Госавтоинспекции ЯНАО коллеги проводили на заслуженный отдых заместителя начальника отдела пропаганды и безопасности дорожного движения подполковника полиции Максима Собянина. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе окружного УМВД.

«Подполковник полиции Максим Собянин ушел на пенсию. Его обязанности будет выполнять старший инспектор Александр Емпелец», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Собянин начал работу в Госавтоинспекции в 2000 году. С 2006 года занимался пропагандой и взаимодействием со СМИ.

Подполковник полиции Максим Собянин ушел на пенсию
Подполковник полиции Максим Собянин ушел на пенсию
Фото:

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В Госавтоинспекции ЯНАО коллеги проводили на заслуженный отдых заместителя начальника отдела пропаганды и безопасности дорожного движения подполковника полиции Максима Собянина. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе окружного УМВД. «Подполковник полиции Максим Собянин ушел на пенсию. Его обязанности будет выполнять старший инспектор Александр Емпелец», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Собянин начал работу в Госавтоинспекции в 2000 году. С 2006 года занимался пропагандой и взаимодействием со СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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