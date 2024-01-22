В УГИБДД по ЯНАО сменился начальник пресс-центра
новость из сюжетаПерестановки в силовых ведомствах
В Госавтоинспекции ЯНАО коллеги проводили на заслуженный отдых заместителя начальника отдела пропаганды и безопасности дорожного движения подполковника полиции Максима Собянина. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе окружного УМВД.
«Подполковник полиции Максим Собянин ушел на пенсию. Его обязанности будет выполнять старший инспектор Александр Емпелец», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
Собянин начал работу в Госавтоинспекции в 2000 году. С 2006 года занимался пропагандой и взаимодействием со СМИ.
Подполковник полиции Максим Собянин ушел на пенсию
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