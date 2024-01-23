Тюменские силовики ищут подозреваемого, причастного к смертельному ДТП

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Клипарт. Магнитогорск, мчс, дтп, магнитогорск, авария, спасательные работы, осень
В тюмени ищут возможного подозреваемого смертельного ДТП (архивное фото) Фото:

Силовики Тюмени разыскивают мужчину, который может быть виновным в смертельной аварии. ДТП случилось на объездной 14 января.

«Авария произошла в 22:33. Неустановленный водитель перестраивался в соседнюю полосу и зацепил автомобиль Volkswagen. От удара тот столкнулся с машиной Chevrolet Cruze, который, в свою очередь, отлетел в металлическую опору, — указано в ориентировке от источника 72.RU.

Областное управления ГИБДД сообщало, что на 1-м километре Окружной дороги Тюмени столкнулись три автомобиля. В результате ДТП водитель одной из машин скончался в больнице. Предварительно, причиной столкновения стало нарушение бокового интервала движения. Сейчас ведется поиск водителя третьей машины, участвовавшей в ДТП.

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Силовики Тюмени разыскивают мужчину, который может быть виновным в смертельной аварии. ДТП случилось на объездной 14 января. «Авария произошла в 22:33. Неустановленный водитель перестраивался в соседнюю полосу и зацепил автомобиль Volkswagen. От удара тот столкнулся с машиной Chevrolet Cruze, который, в свою очередь, отлетел в металлическую опору, — указано в ориентировке от источника 72.RU. Областное управления ГИБДД сообщало, что на 1-м километре Окружной дороги Тюмени столкнулись три автомобиля. В результате ДТП водитель одной из машин скончался в больнице. Предварительно, причиной столкновения стало нарушение бокового интервала движения. Сейчас ведется поиск водителя третьей машины, участвовавшей в ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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