Тюменские силовики ищут подозреваемого, причастного к смертельному ДТП

23 января 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

В тюмени ищут возможного подозреваемого смертельного ДТП (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики Тюмени разыскивают мужчину, который может быть виновным в смертельной аварии. ДТП случилось на объездной 14 января. «Авария произошла в 22:33. Неустановленный водитель перестраивался в соседнюю полосу и зацепил автомобиль Volkswagen. От удара тот столкнулся с машиной Chevrolet Cruze, который, в свою очередь, отлетел в металлическую опору, — указано в ориентировке от источника 72.RU. Областное управления ГИБДД сообщало, что на 1-м километре Окружной дороги Тюмени столкнулись три автомобиля. В результате ДТП водитель одной из машин скончался в больнице. Предварительно, причиной столкновения стало нарушение бокового интервала движения. Сейчас ведется поиск водителя третьей машины, участвовавшей в ДТП.

Силовики Тюмени разыскивают мужчину, который может быть виновным в смертельной аварии. ДТП случилось на объездной 14 января. «Авария произошла в 22:33. Неустановленный водитель перестраивался в соседнюю полосу и зацепил автомобиль Volkswagen. От удара тот столкнулся с машиной Chevrolet Cruze, который, в свою очередь, отлетел в металлическую опору, — указано в ориентировке от источника 72.RU. Областное управления ГИБДД сообщало, что на 1-м километре Окружной дороги Тюмени столкнулись три автомобиля. В результате ДТП водитель одной из машин скончался в больнице. Предварительно, причиной столкновения стало нарушение бокового интервала движения. Сейчас ведется поиск водителя третьей машины, участвовавшей в ДТП.