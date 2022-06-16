Обвинение считает Евгения Шурманова причастным к мошенническим преступлениям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директора института физкультуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова, задержанного 15 июня по подозрению в мошенничестве, заключили под стражу до 8 августа. Такое решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. Сторона защиты настаивала на избрании более мягкой меры пресечения.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и назначить в отношении Шурманова меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 25 суток, то есть до 8 августа. Взять под стражу Шурманова в зале суда немедленно. Постановление может быть обжаловано в течение трех суток», — объявила судья Анна Щелконогова.

В ходе слушания правоохранители предоставили суду сведения, что Шурманов владеет недвижимостью за границей и имеет «устойчивые дружеские» связи с российскими и иностранными чиновниками. Кроме того, было заявлено, что его дочь проживает во Франции. Адвокат Сергей Прибылев настаивал, что это лишь предположения органов и заключать обвиняемого под стражу нельзя.

О задержании Шурманова стало известно утром 15 июня. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Впервые сотрудники ФСБ приходили к Шурманову в середине апреля. Тогда звучала версия, что оперативников интересуют возможные махинации вокруг чемпионата мира-2019 в Екатеринбурге.

Ранее сам Шурманов в разговоре с URA.RU категорически отрицал какую-либо вину и связывал внимание ФСБ с происками своих недоброжелателей. А спустя полтора месяца появились сведения, что сместить Шурманова с поста директора института хотел бы областной министр спорта Леонид Рапопорт, которому прочат скорую отставку. Последний проработал в УрФУ больше 15 лет и, по слухам, намерен вернуться в вуз как раз на место Шурманова.

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