Минспорта России лишило Евгения Шурманова звания мастер спорта по боксу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минспорта России лишило директора института спорта УрФУ Евгения Шурманова, задержанного 15 июня по подозрению в мошенничестве, звания мастера спорта по боксу. Соответствующий приказ появился на официальном сайте ведомства.

«В соответствии с подпунктом „а“ пункта 64 положения о Единой всероссийской спортивной квалификации, утвержденного приказом Министерства спорта РФ от 20 февраля 2017 года №108. <…> Приказываю лишить Шурманова Евгения Геннадьевича спортивного звания „мастер спорта России“ по виду спорта „бокс“, присвоенного приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 31 мая 2006 года», — указано в документе.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство спорта РФ, чтобы получить комментарий, почему принято такое решение. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее Евгения Шурманова заключили под стражу до 8 августа. Такое решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В ходе слушания правоохранители предоставили суду сведения, что Шурманов владеет недвижимостью за границей и имеет «устойчивые дружеские» связи с российскими и иностранными чиновниками.

Скриншот: Минспорта России

О задержании Шурманова стало известно утром 15 июня. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Впервые сотрудники ФСБ приходили к Шурманову в середине апреля. Тогда звучала версия, что оперативников интересуют возможные махинации вокруг чемпионата мира-2019 в Екатеринбурге.

Ранее сам Шурманов в разговоре с URA.RU категорически отрицал какую-либо вину и связывал внимание ФСБ с происками своих недоброжелателей. А спустя полтора месяца появились сведения, что сместить Шурманова с поста директора института хотел бы областной министр спорта Леонид Рапопорт, которому прочат скорую отставку. Последний проработал в УрФУ больше 15 лет и, по слухам, намерен вернуться в вуз как раз на место Шурманова.

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