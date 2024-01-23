23 января 2024

Тюменка создала ОПГ для кражи нефти у «РН-Уватнефтегаза»

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступной группировке удалось украсть у «РН-Уватнефтегаза» 56 тонн нефти Фото:

Тобольский районный суд (Тюменская область) признал Евгению Адееву виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а»,«б» ч.4 ст. 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная из нефтепровода, организованной группой, в особо крупном размере. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы тюменских судов. Следствием установлено, что женщина организовала ОПГ, в составе которой украла у компании «РН-Уватнефтегаз» 56 тонн товарной нефти.

«Судом установлено, что Адеева и установленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, своими совместными и согласованными преступными действиями в составе ОПГ из корыстных побуждений умышленно совершили тайное хищение товарной нефти из магистрального нефтепровода, собственником которого является ООО „РН-Уватнефтегаз“. Объемом 56,829 тонны на общую сумму 1 563 990 рублей, что является особо крупным размером. При этом похищенным распорядились по своему усмотрению», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Там добавили, что Адеева и ее соучастники тщательно готовились к совершению преступления. Так, ими была арендована база в с. Демьянское Уватского района, рядом с которой проложен нефтепровод, принадлежащий ООО «РН-Уватнефтегаз». В ОПГ осужденная отвечала за создание условий для беспрепятственного хищения товарной нефти, а также ее продажу.

Тобольский районный суд признал Евгению Адееву виновной по п. п. «а»,«б» ч.4 ст. 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное из нефтепровода, организованной группой, в особо крупном размере и приговорил ее к трем годам четырем месяцам лишения свободы. Также она должна будет выплатить штраф 450 тысяч рублей.

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Тобольский районный суд (Тюменская область) признал Евгению Адееву виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а»,«б» ч.4 ст. 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная из нефтепровода, организованной группой, в особо крупном размере. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы тюменских судов. Следствием установлено, что женщина организовала ОПГ, в составе которой украла у компании «РН-Уватнефтегаз» 56 тонн товарной нефти. «Судом установлено, что Адеева и установленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, своими совместными и согласованными преступными действиями в составе ОПГ из корыстных побуждений умышленно совершили тайное хищение товарной нефти из магистрального нефтепровода, собственником которого является ООО „РН-Уватнефтегаз“. Объемом 56,829 тонны на общую сумму 1 563 990 рублей, что является особо крупным размером. При этом похищенным распорядились по своему усмотрению», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что Адеева и ее соучастники тщательно готовились к совершению преступления. Так, ими была арендована база в с. Демьянское Уватского района, рядом с которой проложен нефтепровод, принадлежащий ООО «РН-Уватнефтегаз». В ОПГ осужденная отвечала за создание условий для беспрепятственного хищения товарной нефти, а также ее продажу. Тобольский районный суд признал Евгению Адееву виновной по п. п. «а»,«б» ч.4 ст. 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное из нефтепровода, организованной группой, в особо крупном размере и приговорил ее к трем годам четырем месяцам лишения свободы. Также она должна будет выплатить штраф 450 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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