В екатеринбургскую школу, где учитель из Индии унижал детей, нагрянула полиция

24 января 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Сотрудники ПДН выясняют все подробности инцидента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге учитель из Индии обзывает школьников тупицами и обезьянами Екатеринбургскую школу №175, где учитель английского языка из Индии Наян Малик обзывал детей тупицами и обезьянами, проверяют силовики. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В школу нагрянули сотрудники ПДН. Они опросили учеников и педагогов из-за инцидента с учителем иностранного языка из Индии. Все, конечно, взволнованы», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. В департаменте образования города эту ситуацию не комментируют. Родители учеников школы №175 пожаловались журналисту URA.RU на учителя английского языка, уроженца Индии Наяна Малика, который, по их информации, обзывает детей тупицами и обезьянами. Также родители возмущены методами преподавания. Свои претензии родители оформили в обращение и направили его директору учебного заведения Наталии Маллаевой. Позже сам педагог написал пост в соцсети «ВКонтакте», где обвинил родителей в клевете. В свою очередь, мэрия сочла работу Наяна Малика соответствующей требованиям закона. Однако позже появилось видео, на котором педагог показывает ученикам непристойные жесты.

Екатеринбургскую школу №175, где учитель английского языка из Индии Наян Малик обзывал детей тупицами и обезьянами, проверяют силовики. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В школу нагрянули сотрудники ПДН. Они опросили учеников и педагогов из-за инцидента с учителем иностранного языка из Индии. Все, конечно, взволнованы», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. В департаменте образования города эту ситуацию не комментируют. Родители учеников школы №175 пожаловались журналисту URA.RU на учителя английского языка, уроженца Индии Наяна Малика, который, по их информации, обзывает детей тупицами и обезьянами. Также родители возмущены методами преподавания. Свои претензии родители оформили в обращение и направили его директору учебного заведения Наталии Маллаевой. Позже сам педагог написал пост в соцсети «ВКонтакте», где обвинил родителей в клевете. В свою очередь, мэрия сочла работу Наяна Малика соответствующей требованиям закона. Однако позже появилось видео, на котором педагог показывает ученикам непристойные жесты.