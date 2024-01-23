23 января 2024

В екатеринбургскую школу, где учитель из Индии унижал детей, нагрянула полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, безопасность детей, полиция в школе, охрана школы, безопасность в школе
Сотрудники ПДН выясняют все подробности инцидента Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге учитель из Индии обзывает школьников тупицами и обезьянами

Екатеринбургскую школу №175, где учитель английского языка из Индии Наян Малик обзывал детей тупицами и обезьянами, проверяют силовики. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В школу нагрянули сотрудники ПДН. Они опросили учеников и педагогов из-за инцидента с учителем иностранного языка из Индии. Все, конечно, взволнованы», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. В департаменте образования города эту ситуацию не комментируют.

Родители учеников школы №175 пожаловались журналисту URA.RU на учителя английского языка, уроженца Индии Наяна Малика, который, по их информации, обзывает детей тупицами и обезьянами. Также родители возмущены методами преподавания. Свои претензии родители оформили в обращение и направили его директору учебного заведения Наталии Маллаевой. Позже сам педагог написал пост в соцсети «ВКонтакте», где обвинил родителей в клевете. В свою очередь, мэрия сочла работу Наяна Малика соответствующей требованиям закона. Однако позже появилось видео, на котором педагог показывает ученикам непристойные жесты.

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Екатеринбургскую школу №175, где учитель английского языка из Индии Наян Малик обзывал детей тупицами и обезьянами, проверяют силовики. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В школу нагрянули сотрудники ПДН. Они опросили учеников и педагогов из-за инцидента с учителем иностранного языка из Индии. Все, конечно, взволнованы», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. В департаменте образования города эту ситуацию не комментируют. Родители учеников школы №175 пожаловались журналисту URA.RU на учителя английского языка, уроженца Индии Наяна Малика, который, по их информации, обзывает детей тупицами и обезьянами. Также родители возмущены методами преподавания. Свои претензии родители оформили в обращение и направили его директору учебного заведения Наталии Маллаевой. Позже сам педагог написал пост в соцсети «ВКонтакте», где обвинил родителей в клевете. В свою очередь, мэрия сочла работу Наяна Малика соответствующей требованиям закона. Однако позже появилось видео, на котором педагог показывает ученикам непристойные жесты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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