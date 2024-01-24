Бастрыкин затребовал доклад о ЧП с высадкой свердловчанки в пермском лесу

24 января 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Александра Бастрыкина заинтересовал инцидент с высадкой пассажиров поезда в пермском лесу Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки инцидента со свердловчанкой. Ее вместе с другими пассажирами высадили в лесу Пермского края из вагона поезда. «Сообщалось что в Пермском крае проводница поезда по ошибке высадила пассажиров в лесу раньше пункта назначения. В связи с этим людям пришлось идти несколько километров, пока их не подобрал товарный поезд. В Центральном МСУТ СК России по данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель СК России дал поручение и. о. руководителя Центрального МСУТ представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщается на сайте СК РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что девушку, которая ехала на поезде из Екатеринбурга в Чернушку, высадили на станции «Щучье Озеро». Вместе с ней с поезда также сошли еще несколько пассажиров. Им пришлось идти пару километров по лесу, пока всех не подобрал проходящий мимо товарный поезд. Следователи начали проверку этого инцидента. В РЖД объяснили высадку пассажиров плохими погодными условиями и пообещали вернуть людям стоимость билетов.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки инцидента со свердловчанкой. Ее вместе с другими пассажирами высадили в лесу Пермского края из вагона поезда. «Сообщалось что в Пермском крае проводница поезда по ошибке высадила пассажиров в лесу раньше пункта назначения. В связи с этим людям пришлось идти несколько километров, пока их не подобрал товарный поезд. В Центральном МСУТ СК России по данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель СК России дал поручение и. о. руководителя Центрального МСУТ представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщается на сайте СК РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что девушку, которая ехала на поезде из Екатеринбурга в Чернушку, высадили на станции «Щучье Озеро». Вместе с ней с поезда также сошли еще несколько пассажиров. Им пришлось идти пару километров по лесу, пока всех не подобрал проходящий мимо товарный поезд. Следователи начали проверку этого инцидента. В РЖД объяснили высадку пассажиров плохими погодными условиями и пообещали вернуть людям стоимость билетов.