Курганская полиция попросила охотников быть готовыми после ЧП с волком

Полиция Кетовского округа (Курганская область) сделала рассылку для граждан после ЧП с волком. Жителей просят ограничить прогулки в ночное время, а охотников — быть готовыми защитить граждан. О поступившей информации URA.RU рассказали источники из числа местных жителей.
«Руководство ОМВД России „Кетовский“ просит довести информацию: производится оповещение муниципалитетов по факту возможного захода волков в населенные пункты», — сообщили источники о поступившей информации. Граждан просят сохранять спокойствие и контролировать передвижения детей. Охотников попросили быть готовыми защитить жизнь граждан от животных.
По словам источников, данная информация поступает в домовые чаты и гражданам от участковых. В случае появления хищников информацию необходимо сообщать в полицию.
Редакция обратилась за комментарием в УМВД региона. В ведомстве ответили, что такая информация была получена муниципалитетами в профилактических целях. В настоящее время никаких подтвержденных данных о нахождении волков на территории округа нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Петуховском округе Курганской области власти продолжают патрулирование улиц. Мера введена из-за единичного нападения волка на четырех человек, один из которых погиб. Для школьников на сутки ввели дистанционное обучение, режим работы петуховских школ по утрам было решено начинать на час позже.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.