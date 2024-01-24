Курганская полиция попросила охотников быть готовыми после ЧП с волком

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Крещенские купания. Курган, полиция, наряд полиции
Полиция предупредила курганских охотников после ЧП с волком Фото:
новость из сюжета
Волки напали на курганцев

Полиция Кетовского округа (Курганская область) сделала рассылку для граждан после ЧП с волком. Жителей просят ограничить прогулки в ночное время, а охотников — быть готовыми защитить граждан. О поступившей информации URA.RU рассказали источники из числа местных жителей.

«Руководство ОМВД России „Кетовский“ просит довести информацию: производится оповещение муниципалитетов по факту возможного захода волков в населенные пункты», — сообщили источники о поступившей информации. Граждан просят сохранять спокойствие и контролировать передвижения детей. Охотников попросили быть готовыми защитить жизнь граждан от животных.

По словам источников, данная информация поступает в домовые чаты и гражданам от участковых. В случае появления хищников информацию необходимо сообщать в полицию.

Редакция обратилась за комментарием в УМВД региона. В ведомстве ответили, что такая информация была получена муниципалитетами в профилактических целях. В настоящее время никаких подтвержденных данных о нахождении волков на территории округа нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Петуховском округе Курганской области власти продолжают патрулирование улиц. Мера введена из-за единичного нападения волка на четырех человек, один из которых погиб. Для школьников на сутки ввели дистанционное обучение, режим работы петуховских школ по утрам было решено начинать на час позже.

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Полиция Кетовского округа (Курганская область) сделала рассылку для граждан после ЧП с волком. Жителей просят ограничить прогулки в ночное время, а охотников — быть готовыми защитить граждан. О поступившей информации URA.RU рассказали источники из числа местных жителей. «Руководство ОМВД России „Кетовский“ просит довести информацию: производится оповещение муниципалитетов по факту возможного захода волков в населенные пункты», — сообщили источники о поступившей информации. Граждан просят сохранять спокойствие и контролировать передвижения детей. Охотников попросили быть готовыми защитить жизнь граждан от животных. По словам источников, данная информация поступает в домовые чаты и гражданам от участковых. В случае появления хищников информацию необходимо сообщать в полицию. Редакция обратилась за комментарием в УМВД региона. В ведомстве ответили, что такая информация была получена муниципалитетами в профилактических целях. В настоящее время никаких подтвержденных данных о нахождении волков на территории округа нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Петуховском округе Курганской области власти продолжают патрулирование улиц. Мера введена из-за единичного нападения волка на четырех человек, один из которых погиб. Для школьников на сутки ввели дистанционное обучение, режим работы петуховских школ по утрам было решено начинать на час позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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