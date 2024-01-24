Пассажир, высаженный из поезда в Пермском крае, рассказал о странной проводнице

24 января 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Информацию о высадке пассажиров из поезда проверяет транспортная прокуратура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажир поезда Томск — Адлер, которого по ошибке высадили в Пермском крае на станции Щучье Озеро вместо Чернушки, рассказал о странностях в поведении проводницы. По словам мужчины, его и еще нескольких пассажиров она хотела высадить из вагона за полтора часа до прибытия в Чернушку. «Изначально проводница вообще хотела в Красноуфимске нас высадить. Я говорю ей, что через час-полтора в Чернушке окажемся. Она отвечает — „а, все, прошу прощения“», — передает слова мужчины 59.RU со ссылкой на его интервью телеканалу «Ветта». Пассажир также опроверг информацию о высадке в километрах от станции Щучье Озеро. «Выхожу и понять ничего не могу — фонари плохо светили. Начал трогаться поезд, увидел по геолокации — это Щучье Озеро. Холодно было, да, сугробы по колено, это все правда. А вот километры до станции — это неправда, — рассказал тележурналистам мужчина. Инцидент с ошибочной высадкой пассажиров из поезда на станции Щучье Озеро в Пермском крае произошел в ночь на 23 января. В дочерней компании РЖД после этого заявили о компенсациях пассажирам и проведении внутренней проверки. Данным ЧП заинтересовалась транспортная прокуратура, а глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об инциденте.

Пассажир поезда Томск — Адлер, которого по ошибке высадили в Пермском крае на станции Щучье Озеро вместо Чернушки, рассказал о странностях в поведении проводницы. По словам мужчины, его и еще нескольких пассажиров она хотела высадить из вагона за полтора часа до прибытия в Чернушку. «Изначально проводница вообще хотела в Красноуфимске нас высадить. Я говорю ей, что через час-полтора в Чернушке окажемся. Она отвечает — „а, все, прошу прощения“», — передает слова мужчины 59.RU со ссылкой на его интервью телеканалу «Ветта». Пассажир также опроверг информацию о высадке в километрах от станции Щучье Озеро. «Выхожу и понять ничего не могу — фонари плохо светили. Начал трогаться поезд, увидел по геолокации — это Щучье Озеро. Холодно было, да, сугробы по колено, это все правда. А вот километры до станции — это неправда, — рассказал тележурналистам мужчина. Инцидент с ошибочной высадкой пассажиров из поезда на станции Щучье Озеро в Пермском крае произошел в ночь на 23 января. В дочерней компании РЖД после этого заявили о компенсациях пассажирам и проведении внутренней проверки. Данным ЧП заинтересовалась транспортная прокуратура, а глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об инциденте.