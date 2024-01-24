Пассажир, высаженный из поезда в Пермском крае, рассказал о странной проводнице

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Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, электричка, пригородные поезда, ржд, станция екатеринбург пассажирский, российские железные дороги, железная дорога, депо
Информацию о высадке пассажиров из поезда проверяет транспортная прокуратура Фото:

Пассажир поезда Томск — Адлер, которого по ошибке высадили в Пермском крае на станции Щучье Озеро вместо Чернушки, рассказал о странностях в поведении проводницы. По словам мужчины, его и еще нескольких пассажиров она хотела высадить из вагона за полтора часа до прибытия в Чернушку.

«Изначально проводница вообще хотела в Красноуфимске нас высадить. Я говорю ей, что через час-полтора в Чернушке окажемся. Она отвечает — „а, все, прошу прощения“», — передает слова мужчины 59.RU со ссылкой на его интервью телеканалу «Ветта».

Пассажир также опроверг информацию о высадке в километрах от станции Щучье Озеро. «Выхожу и понять ничего не могу — фонари плохо светили. Начал трогаться поезд, увидел по геолокации — это Щучье Озеро. Холодно было, да, сугробы по колено, это все правда. А вот километры до станции — это неправда, — рассказал тележурналистам мужчина.

Инцидент с ошибочной высадкой пассажиров из поезда на станции Щучье Озеро в Пермском крае произошел в ночь на 23 января. В дочерней компании РЖД после этого заявили о компенсациях пассажирам и проведении внутренней проверки. Данным ЧП заинтересовалась транспортная прокуратура, а глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об инциденте.

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Пассажир поезда Томск — Адлер, которого по ошибке высадили в Пермском крае на станции Щучье Озеро вместо Чернушки, рассказал о странностях в поведении проводницы. По словам мужчины, его и еще нескольких пассажиров она хотела высадить из вагона за полтора часа до прибытия в Чернушку. «Изначально проводница вообще хотела в Красноуфимске нас высадить. Я говорю ей, что через час-полтора в Чернушке окажемся. Она отвечает — „а, все, прошу прощения“», — передает слова мужчины 59.RU со ссылкой на его интервью телеканалу «Ветта». Пассажир также опроверг информацию о высадке в километрах от станции Щучье Озеро. «Выхожу и понять ничего не могу — фонари плохо светили. Начал трогаться поезд, увидел по геолокации — это Щучье Озеро. Холодно было, да, сугробы по колено, это все правда. А вот километры до станции — это неправда, — рассказал тележурналистам мужчина. Инцидент с ошибочной высадкой пассажиров из поезда на станции Щучье Озеро в Пермском крае произошел в ночь на 23 января. В дочерней компании РЖД после этого заявили о компенсациях пассажирам и проведении внутренней проверки. Данным ЧП заинтересовалась транспортная прокуратура, а глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об инциденте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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