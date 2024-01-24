ВС РФ продвинулись в направлении села Ямполевка в ДНР

24 января 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Армия РФ продвинулась в ДНР в районе села Ямполевка Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ продвинулись в направлении села Ямполевка В Донецкой Народной Республике. Кроме того после взятия населенного пункта Крахмальное российская армия продвинулась к Берестовому. Об этом сообщил в своем telegram-канале. «Армия России продвинулась к западу от Кременной в направлении Ямполевки», — написал Третьяков на канале . Он отметил, что ВС РФ также неожиданно продвинулись к Берестовому после взятия Крахмальное в Харьковской области. Уточняется, что контроль над участком Н-26 серьезно осложнил логистику украинской армии в этом районе. Кроме того позиционные бои продолжаются недалеко от Синьковки, к северо-востоку от Купянска. А также в районах Терны, Торского, Макеевки, Новоегоровки, Белогоровки, Серебрянского леса и Дибровы. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ продвинулись у Новопокровки. По его словам, также не прекращаются обстрелы Полога, Токмака и Васильевки.

ВС РФ продвинулись в направлении села Ямполевка В Донецкой Народной Республике. Кроме того после взятия населенного пункта Крахмальное российская армия продвинулась к Берестовому. Об этом сообщил в своем telegram-канале. «Армия России продвинулась к западу от Кременной в направлении Ямполевки», — написал Третьяков на канале. Он отметил, что ВС РФ также неожиданно продвинулись к Берестовому после взятия Крахмальное в Харьковской области. Уточняется, что контроль над участком Н-26 серьезно осложнил логистику украинской армии в этом районе. Кроме того позиционные бои продолжаются недалеко от Синьковки, к северо-востоку от Купянска. А также в районах Терны, Торского, Макеевки, Новоегоровки, Белогоровки, Серебрянского леса и Дибровы. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ продвинулись у Новопокровки. По его словам, также не прекращаются обстрелы Полога, Токмака и Васильевки.