ВС РФ продвинулись в направлении села Ямполевка в ДНР

ВС РФ продвинулись в направлении села Ямполевка В Донецкой Народной Республике. Кроме того после взятия населенного пункта Крахмальное российская армия продвинулась к Берестовому. Об этом сообщил в своем telegram-канале.
«Армия России продвинулась к западу от Кременной в направлении Ямполевки», — написал Третьяков на канале. Он отметил, что ВС РФ также неожиданно продвинулись к Берестовому после взятия Крахмальное в Харьковской области. Уточняется, что контроль над участком Н-26 серьезно осложнил логистику украинской армии в этом районе.
Кроме того позиционные бои продолжаются недалеко от Синьковки, к северо-востоку от Купянска. А также в районах Терны, Торского, Макеевки, Новоегоровки, Белогоровки, Серебрянского леса и Дибровы.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ продвинулись у Новопокровки. По его словам, также не прекращаются обстрелы Полога, Токмака и Васильевки.
ВС РФ продвинулись в направлении села Ямполевка В Донецкой Народной Республике. Кроме того после взятия населенного пункта Крахмальное российская армия продвинулась к Берестовому. Об этом сообщил в своем telegram-канале. «Армия России продвинулась к западу от Кременной в направлении Ямполевки», — написал Третьяков на канале. Он отметил, что ВС РФ также неожиданно продвинулись к Берестовому после взятия Крахмальное в Харьковской области. Уточняется, что контроль над участком Н-26 серьезно осложнил логистику украинской армии в этом районе. Кроме того позиционные бои продолжаются недалеко от Синьковки, к северо-востоку от Купянска. А также в районах Терны, Торского, Макеевки, Новоегоровки, Белогоровки, Серебрянского леса и Дибровы. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ продвинулись у Новопокровки. По его словам, также не прекращаются обстрелы Полога, Токмака и Васильевки.