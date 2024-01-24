ВС РФ продвинулись в направлении села Ямполевка в ДНР

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Армия РФ продвинулась в ДНР в районе села Ямполевка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ продвинулись в направлении села Ямполевка В Донецкой Народной Республике. Кроме того после взятия населенного пункта Крахмальное российская армия продвинулась к Берестовому. Об этом сообщил в своем telegram-канале.

«Армия России продвинулась к западу от Кременной в направлении Ямполевки», — написал Третьяков на канале. Он отметил, что ВС РФ также неожиданно продвинулись к Берестовому после взятия Крахмальное в Харьковской области. Уточняется, что контроль над участком Н-26 серьезно осложнил логистику украинской армии в этом районе.

Кроме того позиционные бои продолжаются недалеко от Синьковки, к северо-востоку от Купянска. А также в районах Терны, Торского, Макеевки, Новоегоровки, Белогоровки, Серебрянского леса и Дибровы.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ продвинулись у Новопокровки. По его словам, также не прекращаются обстрелы Полога, Токмака и Васильевки.

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ВС РФ продвинулись в направлении села Ямполевка В Донецкой Народной Республике. Кроме того после взятия населенного пункта Крахмальное российская армия продвинулась к Берестовому. Об этом сообщил в своем telegram-канале. «Армия России продвинулась к западу от Кременной в направлении Ямполевки», — написал Третьяков на канале. Он отметил, что ВС РФ также неожиданно продвинулись к Берестовому после взятия Крахмальное в Харьковской области. Уточняется, что контроль над участком Н-26 серьезно осложнил логистику украинской армии в этом районе. Кроме того позиционные бои продолжаются недалеко от Синьковки, к северо-востоку от Купянска. А также в районах Терны, Торского, Макеевки, Новоегоровки, Белогоровки, Серебрянского леса и Дибровы. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ продвинулись у Новопокровки. По его словам, также не прекращаются обстрелы Полога, Токмака и Васильевки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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