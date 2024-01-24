Лавров вспомнил инсценировку в Буче, говоря об ударе ВСУ по Ил-76

Лавров: Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по крушению Ил-76

24 января 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет, чтобы повторилась история с Бучей после очередного теракта ВСУ Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Украинская сторона после того, как сбила Ил-76, стала заявлять, что не знала о пленных украинцах на борту. Такая же подтасовка фактов произошла после трагедии в Буче. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции на полях ООН в Нью-Йорке, заявив, что Россия запросила заседание СБ ООН. «Не хотелось бы, чтобы повторилась история апреля 2022 года, когда после инсценировки в Буче были показаны тела людей, чьи фамилии мы до сих пор не можем получить. <…> Украинская сторона стала заметать под ковер все последствия после того, как стало известно, что там были украинские военнопленные и они не могли не знать об этом», — заявил Сергей Лавров. Прямой эфир пресс-конференции идет в telegram-канале МИД РФ. Лавров также заявил, что Россия запросила экстренное заседание СБ ООН. Новость по теме В Белгородской области упал самолет с пленными солдатами ВСУ на борту: онлайн-трансляция В 2022 года Минобороны РФ заявили, что информация о «массовых убийствах» в Буче являются провокацией. Там отметили, что сообщения о якобы зверствах ВС РФ появились спустя четыре дня после того, как армия России покинула город. В Минобороны назвали кадры с телами гражданских на улицах постановкой. В 2024 году ВСУ сбили российский Ил-76. На его борту были пленные украинцы. Все члены экипажа и пассажиры, 65 человек, погибли. Как рассказали в Минобороны РФ, ВСУ ударили из населенного пункта в Харьковской области. При этом Украина не знала, что сбила самолет с украинскими пленными на борту, сообщили в ГУР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинская сторона после того, как сбила Ил-76, стала заявлять, что не знала о пленных украинцах на борту. Такая же подтасовка фактов произошла после трагедии в Буче. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции на полях ООН в Нью-Йорке, заявив, что Россия запросила заседание СБ ООН. «Не хотелось бы, чтобы повторилась история апреля 2022 года, когда после инсценировки в Буче были показаны тела людей, чьи фамилии мы до сих пор не можем получить. <…> Украинская сторона стала заметать под ковер все последствия после того, как стало известно, что там были украинские военнопленные и они не могли не знать об этом», — заявил Сергей Лавров. Прямой эфир пресс-конференции идет в telegram-канале МИД РФ. Лавров также заявил, что Россия запросила экстренное заседание СБ ООН. В 2022 года Минобороны РФ заявили, что информация о «массовых убийствах» в Буче являются провокацией. Там отметили, что сообщения о якобы зверствах ВС РФ появились спустя четыре дня после того, как армия России покинула город. В Минобороны назвали кадры с телами гражданских на улицах постановкой. В 2024 году ВСУ сбили российский Ил-76. На его борту были пленные украинцы. Все члены экипажа и пассажиры, 65 человек, погибли. Как рассказали в Минобороны РФ, ВСУ ударили из населенного пункта в Харьковской области. При этом Украина не знала, что сбила самолет с украинскими пленными на борту, сообщили в ГУР.