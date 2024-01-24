Глава Совета Федерации Матвиенко отметила работу курганского сенатора Муратова

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Итоговое совещание РСПП. Курган, муратов сергей
Во время вручения благодарности Сергей Муратов сказал «служу России» Фото:

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вручила благодарность за работу сенатору от Курганской области Сергею Муратову. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.

«Я хочу от всей души искренне выразить свою благодарность председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко за оценку моей работы», — написал Сергей Муратов. Он уточнил, что для всех сенаторов и работников аппарата Совета Федерации получить благодарность из рук Матвиенко — высокая честь.

Сенатор отметил, что Матвиенко, для него и его коллег — пример высокоинтеллектуального и очень работоспособного руководителя. Муратов уточнил, что во время вручения награды произнес «служу России».

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вручила благодарность за работу сенатору от Курганской области Сергею Муратову. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Я хочу от всей души искренне выразить свою благодарность председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко за оценку моей работы», — написал Сергей Муратов. Он уточнил, что для всех сенаторов и работников аппарата Совета Федерации получить благодарность из рук Матвиенко — высокая честь. Сенатор отметил, что Матвиенко, для него и его коллег — пример высокоинтеллектуального и очень работоспособного руководителя. Муратов уточнил, что во время вручения награды произнес «служу России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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