Глава Совета Федерации Матвиенко отметила работу курганского сенатора Муратова

24 января 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Во время вручения благодарности Сергей Муратов сказал «служу России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вручила благодарность за работу сенатору от Курганской области Сергею Муратову. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Я хочу от всей души искренне выразить свою благодарность председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко за оценку моей работы», — написал Сергей Муратов. Он уточнил, что для всех сенаторов и работников аппарата Совета Федерации получить благодарность из рук Матвиенко — высокая честь. Сенатор отметил, что Матвиенко, для него и его коллег — пример высокоинтеллектуального и очень работоспособного руководителя. Муратов уточнил, что во время вручения награды произнес «служу России».

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вручила благодарность за работу сенатору от Курганской области Сергею Муратову. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Я хочу от всей души искренне выразить свою благодарность председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко за оценку моей работы», — написал Сергей Муратов. Он уточнил, что для всех сенаторов и работников аппарата Совета Федерации получить благодарность из рук Матвиенко — высокая честь. Сенатор отметил, что Матвиенко, для него и его коллег — пример высокоинтеллектуального и очень работоспособного руководителя. Муратов уточнил, что во время вручения награды произнес «служу России».