Глава Совета Федерации Матвиенко отметила работу курганского сенатора Муратова

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вручила благодарность за работу сенатору от Курганской области Сергею Муратову. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.
«Я хочу от всей души искренне выразить свою благодарность председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко за оценку моей работы», — написал Сергей Муратов. Он уточнил, что для всех сенаторов и работников аппарата Совета Федерации получить благодарность из рук Матвиенко — высокая честь.
Сенатор отметил, что Матвиенко, для него и его коллег — пример высокоинтеллектуального и очень работоспособного руководителя. Муратов уточнил, что во время вручения награды произнес «служу России».
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