Полянский: Франция отклонила запрос РФ о заседании ООН, чтобы выгородить Киев

Франция отклонила запрос России о проведении срочного заседания Совета безопасности ООН по поводу крушения самолета ИЛ-76 над Белгородской областью. Это сделано, чтобы дать время Киеву придумать оправдание, считает первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правоподобное объяснение происходящего. Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17:00 по Нью-Йорку (01:00 26 января по мск — прим. URA.RU)», —
Военный самолет ИЛ-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, три сопровождающих и 65 украинских военнопленных. После происшествия Россия запросила срочное заседание СБ ООН.
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