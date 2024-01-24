24 января 2024

Полянский: Франция отклонила запрос РФ о заседании ООН, чтобы выгородить Киев

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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Франция отклонила запрос России о проведении срочного заседания Совета безопасности ООН по поводу крушения самолета ИЛ-76 над Белгородской областью. Это сделано, чтобы дать время Киеву придумать оправдание, считает первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правоподобное объяснение происходящего. Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17:00 по Нью-Йорку (01:00 26 января по мск — прим. URA.RU)», — написал Дмитрий Полянский в своем telegram-канале.

Военный самолет ИЛ-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, три сопровождающих и 65 украинских военнопленных. После происшествия Россия запросила срочное заседание СБ ООН.

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Франция отклонила запрос России о проведении срочного заседания Совета безопасности ООН по поводу крушения самолета ИЛ-76 над Белгородской областью. Это сделано, чтобы дать время Киеву придумать оправдание, считает первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. «Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правоподобное объяснение происходящего. Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17:00 по Нью-Йорку (01:00 26 января по мск — прим. URA.RU)», — написал Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. Военный самолет ИЛ-76 потерпел крушение над Белгородской областью 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, три сопровождающих и 65 украинских военнопленных. После происшествия Россия запросила срочное заседание СБ ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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