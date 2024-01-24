24 января 2024

В Кургане водитель такси тушил загоревшуюся машину снегом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане пожарные потушили возгорание в машине такси (архивное фото) Фото:

В Кургане водителю такси пришлось тушить загоревшуюся машину снегом, потому что в салоне не оказалось огнетушителя. Об этом сообщается МЧС России по Курганской области. Возгорание произошло по улице Климова.

«Мужчина завел двигатель авто и стал очищать машину от снега. Буквально через минуту он увидел черный дым под капотом. Вместо того, чтобы воспользоваться огнетушителем, которого, кстати, в машине и не было — автовладелец стал закидывать пожар снегом. В итоге возгорание ликвидировали оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в ведомстве.

URA.RU направило запрос в пресс-службу агрегатора такси. Информация дополнится после получения комментария.

Также в районе Центрального рынка пожарные тушили возгорание в «Газели». По данным МЧС региона, пожар случился из-за холодильного оборудования, которое включили на обогрев, чтобы прогреть мешки с перемерзшими овощами. В ликвидации пожара участвовали пять человек и одна единица спецтехники.

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В Кургане водителю такси пришлось тушить загоревшуюся машину снегом, потому что в салоне не оказалось огнетушителя. Об этом сообщается МЧС России по Курганской области. Возгорание произошло по улице Климова. «Мужчина завел двигатель авто и стал очищать машину от снега. Буквально через минуту он увидел черный дым под капотом. Вместо того, чтобы воспользоваться огнетушителем, которого, кстати, в машине и не было — автовладелец стал закидывать пожар снегом. В итоге возгорание ликвидировали оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в ведомстве. URA.RU направило запрос в пресс-службу агрегатора такси. Информация дополнится после получения комментария. Также в районе Центрального рынка пожарные тушили возгорание в «Газели». По данным МЧС региона, пожар случился из-за холодильного оборудования, которое включили на обогрев, чтобы прогреть мешки с перемерзшими овощами. В ликвидации пожара участвовали пять человек и одна единица спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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