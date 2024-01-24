В Кургане водитель такси тушил загоревшуюся машину снегом. Видео

25 января 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

В Кургане пожарные потушили возгорание в машине такси (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане водителю такси пришлось тушить загоревшуюся машину снегом, потому что в салоне не оказалось огнетушителя. Об этом сообщается МЧС России по Курганской области. Возгорание произошло по улице Климова. «Мужчина завел двигатель авто и стал очищать машину от снега. Буквально через минуту он увидел черный дым под капотом. Вместо того, чтобы воспользоваться огнетушителем, которого, кстати, в машине и не было — автовладелец стал закидывать пожар снегом. В итоге возгорание ликвидировали оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в ведомстве. URA.RU направило запрос в пресс-службу агрегатора такси. Информация дополнится после получения комментария. Также в районе Центрального рынка пожарные тушили возгорание в «Газели». По данным МЧС региона, пожар случился из-за холодильного оборудования, которое включили на обогрев, чтобы прогреть мешки с перемерзшими овощами. В ликвидации пожара участвовали пять человек и одна единица спецтехники.

В Кургане водителю такси пришлось тушить загоревшуюся машину снегом, потому что в салоне не оказалось огнетушителя. Об этом сообщается МЧС России по Курганской области. Возгорание произошло по улице Климова. «Мужчина завел двигатель авто и стал очищать машину от снега. Буквально через минуту он увидел черный дым под капотом. Вместо того, чтобы воспользоваться огнетушителем, которого, кстати, в машине и не было — автовладелец стал закидывать пожар снегом. В итоге возгорание ликвидировали оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в ведомстве. URA.RU направило запрос в пресс-службу агрегатора такси. Информация дополнится после получения комментария. Также в районе Центрального рынка пожарные тушили возгорание в «Газели». По данным МЧС региона, пожар случился из-за холодильного оборудования, которое включили на обогрев, чтобы прогреть мешки с перемерзшими овощами. В ликвидации пожара участвовали пять человек и одна единица спецтехники.