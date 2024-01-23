23 января 2024

В Кургане на парковке возле Центрального рынка горит «ГАЗель». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрелы Донецка. Донецк, авто, пожар авто, обстрел
«Газель» загорелась на территории между набережной и входом на Центральный рынок со стороны улицы Сибирская Фото:

В Кургане на парковке, расположенной рядом с Центральным рынком горит «ГАЗель». Видео возгорания появилось в местных telegram-каналах.

«Возле Центрального рынка горит ГАЗель», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». По данным с видео, машина загорелась на территории между набережной и входом на Центральный рынок со стороны улицы Сибирская, где также находится храм.

Корреспондент URA.RU отправил запрос по теме в пресс-службу МЧС России по Курганской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Обновлено в 15:14 по уральскому времени:
«Площадь пожара составила три квадратных метра. На место выехали пять человек и одна единица техники. Открытое горение было ликвидировано в 14:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на парковке, расположенной рядом с Центральным рынком горит «ГАЗель». Видео возгорания появилось в местных telegram-каналах. «Возле Центрального рынка горит ГАЗель», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». По данным с видео, машина загорелась на территории между набережной и входом на Центральный рынок со стороны улицы Сибирская, где также находится храм. Корреспондент URA.RU отправил запрос по теме в пресс-службу МЧС России по Курганской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено в 15:14 по уральскому времени: «Площадь пожара составила три квадратных метра. На место выехали пять человек и одна единица техники. Открытое горение было ликвидировано в 14:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...