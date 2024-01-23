В Кургане на парковке, расположенной рядом с Центральным рынком горит «ГАЗель». Видео возгорания появилось в местных telegram-каналах.
«Возле Центрального рынка горит ГАЗель», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». По данным с видео, машина загорелась на территории между набережной и входом на Центральный рынок со стороны улицы Сибирская, где также находится храм.
Корреспондент URA.RU отправил запрос по теме в пресс-службу МЧС России по Курганской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
Обновлено в 15:14 по уральскому времени:
«Площадь пожара составила три квадратных метра. На место выехали пять человек и одна единица техники. Открытое горение было ликвидировано в 14:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.
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