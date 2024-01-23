В Кургане на парковке возле Центрального рынка горит «ГАЗель». Видео

24 января 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

«Газель» загорелась на территории между набережной и входом на Центральный рынок со стороны улицы Сибирская Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Кургане на парковке, расположенной рядом с Центральным рынком горит «ГАЗель». Видео возгорания появилось в местных telegram-каналах. «Возле Центрального рынка горит ГАЗель», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». По данным с видео, машина загорелась на территории между набережной и входом на Центральный рынок со стороны улицы Сибирская, где также находится храм. Корреспондент URA.RU отправил запрос по теме в пресс-службу МЧС России по Курганской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено в 15:14 по уральскому времени:

«Площадь пожара составила три квадратных метра. На место выехали пять человек и одна единица техники. Открытое горение было ликвидировано в 14:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

В Кургане на парковке, расположенной рядом с Центральным рынком горит «ГАЗель». Видео возгорания появилось в местных telegram-каналах. «Возле Центрального рынка горит ГАЗель», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». По данным с видео, машина загорелась на территории между набережной и входом на Центральный рынок со стороны улицы Сибирская, где также находится храм. Корреспондент URA.RU отправил запрос по теме в пресс-службу МЧС России по Курганской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено в 15:14 по уральскому времени: «Площадь пожара составила три квадратных метра. На место выехали пять человек и одна единица техники. Открытое горение было ликвидировано в 14:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.