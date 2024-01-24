Преподавателям Тюменского индустриального института представили нового руководителя

Валерий Фальков представил коллективу ТИУ нового и. о. ректора

25 января 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Опорный ВУЗ России возглавит профессор из Санкт-Петербурга Фото: Денис Моргунов © URA.RU Исполняющим обязанности ректора Тюменского индустриального университета назначен экс-проректор Санкт-Петербургского политеха Юрий Клочков. Нового руководителя представил коллективу вуза министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщается в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «В эти минуты министр науки и высшего образования Валерий Фальков представляет коллективу и членам ученого Совета Тюменского индустриального университета Юрия Клочкова в качестве исполняющего обязанности ректора университета. Ранее он занимал должности проректора по научно-организационной деятельности в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого», — говорится в сообщении. Известно, что Клочков является доктором технических наук и профессором кафедры менеджмента качества и инноваций Сибирского государственного индустриального университета. Ранее URA.RU рассказало о том, что экс-ректор ТИУ получила пост в тюменском правительстве.

Исполняющим обязанности ректора Тюменского индустриального университета назначен экс-проректор Санкт-Петербургского политеха Юрий Клочков. Нового руководителя представил коллективу вуза министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщается в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «В эти минуты министр науки и высшего образования Валерий Фальков представляет коллективу и членам ученого Совета Тюменского индустриального университета Юрия Клочкова в качестве исполняющего обязанности ректора университета. Ранее он занимал должности проректора по научно-организационной деятельности в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого», — говорится в сообщении. Известно, что Клочков является доктором технических наук и профессором кафедры менеджмента качества и инноваций Сибирского государственного индустриального университета. Ранее URA.RU рассказало о том, что экс-ректор ТИУ получила пост в тюменском правительстве.