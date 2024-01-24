24 января 2024

Преподавателям Тюменского индустриального института представили нового руководителя

Валерий Фальков представил коллективу ТИУ нового и. о. ректора
© Служба новостей «URA.RU»
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Государственные учреждения. Тюмень, вуз, вузы, тиу, студенты, тюменский индустриальный университет
Опорный ВУЗ России возглавит профессор из Санкт-Петербурга Фото:

Исполняющим обязанности ректора Тюменского индустриального университета назначен экс-проректор Санкт-Петербургского политеха Юрий Клочков. Нового руководителя представил коллективу вуза министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщается в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«В эти минуты министр науки и высшего образования Валерий Фальков представляет коллективу и членам ученого Совета Тюменского индустриального университета Юрия Клочкова в качестве исполняющего обязанности ректора университета. Ранее он занимал должности проректора по научно-организационной деятельности в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого», — говорится в сообщении.

Известно, что Клочков является доктором технических наук и профессором кафедры менеджмента качества и инноваций Сибирского государственного индустриального университета. Ранее URA.RU рассказало о том, что экс-ректор ТИУ получила пост в тюменском правительстве.

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Исполняющим обязанности ректора Тюменского индустриального университета назначен экс-проректор Санкт-Петербургского политеха Юрий Клочков. Нового руководителя представил коллективу вуза министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщается в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «В эти минуты министр науки и высшего образования Валерий Фальков представляет коллективу и членам ученого Совета Тюменского индустриального университета Юрия Клочкова в качестве исполняющего обязанности ректора университета. Ранее он занимал должности проректора по научно-организационной деятельности в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого», — говорится в сообщении. Известно, что Клочков является доктором технических наук и профессором кафедры менеджмента качества и инноваций Сибирского государственного индустриального университета. Ранее URA.RU рассказало о том, что экс-ректор ТИУ получила пост в тюменском правительстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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