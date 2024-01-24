24 января 2024

Пермские чиновники назвали свою версию поножовщины в кадетской школе

Нож, которым школьник в Перми ранил своего одноклассника, оказался сувенирным
© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, школьный коридор, старая школа, старое здание
Сотрудники департамента образования мэрии Перми разбираются в случившемся Фото:

Нож, которым учащийся пермской кадетской школы №1 ранил одноклассника, оказался сувенирным. Он сделан из пластика, поэтому школьник свободно пронес его с собой на занятия.

«Нож не был зафиксирован рамкой металлоискателя на входе, так как ручка сделана из пластика, а лезвие не металлическое», — сообщили РБК Пермь в департаменте образования администрации Перми. Сейчас департаментом проводится проверка по данному факту.

URA.RU рассказывало, что восьмиклассник кадетской школы ножом ранил своего сверстника. Пострадавшего пришлось госпитализировать, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Травму однокласснику подросток нанес случайно во время игры.

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Нож, которым учащийся пермской кадетской школы №1 ранил одноклассника, оказался сувенирным. Он сделан из пластика, поэтому школьник свободно пронес его с собой на занятия. «Нож не был зафиксирован рамкой металлоискателя на входе, так как ручка сделана из пластика, а лезвие не металлическое», — сообщили РБК Пермь в департаменте образования администрации Перми. Сейчас департаментом проводится проверка по данному факту. URA.RU рассказывало, что восьмиклассник кадетской школы ножом ранил своего сверстника. Пострадавшего пришлось госпитализировать, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Травму однокласснику подросток нанес случайно во время игры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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