Курганский чиновник рассказал, почему не запускают «Ласточку» до Челябинска

В Курганской облдуме обсудили запуск скоростного поезда «Курган — Челябинск»

13 октября 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

По словам курганских властей, на маршрут «Ласточки» до Челябинска не предусмотрен бюджет (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев рассказал, почему из Кургана не запускают скоростной поезд «Ласточка» до Челябинска. На заседании комитета Курганской областной думы по экономической политике чиновник уточнил, что на это сейчас не предусмотрен бюджет, передает корреспондент URA.RU. «В Курганской области ограничен бюджет. Мы продолжим усилия по данному направлению, чтобы организовать данный рейс на средства из федерального бюджета. Это наша позиция», — заявил Ковалев, отвечая на вопрос депутата областной думы Сергея Поваренко. Директор депэкономразвития в качестве противоположного примера привел маршрут скоростного поезда до Екатеринбурга, который был запущен благодаря поддержке РЖД и осуществляется на средства федеральной пассажирской компании. Ранее URA.RU писало, что курганцы смогут летать на Ямал. Авиарейсы до Нового Уренгоя запустили в конце сентября. Также сообщалось, что с осени рейсы по направлению Курган — Москва — Курган станут ежедневными. Авиаперевозками будет заниматься компания NordStar.

Директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев рассказал, почему из Кургана не запускают скоростной поезд «Ласточка» до Челябинска. На заседании комитета Курганской областной думы по экономической политике чиновник уточнил, что на это сейчас не предусмотрен бюджет, передает корреспондент URA.RU. «В Курганской области ограничен бюджет. Мы продолжим усилия по данному направлению, чтобы организовать данный рейс на средства из федерального бюджета. Это наша позиция», — заявил Ковалев, отвечая на вопрос депутата областной думы Сергея Поваренко. Директор депэкономразвития в качестве противоположного примера привел маршрут скоростного поезда до Екатеринбурга, который был запущен благодаря поддержке РЖД и осуществляется на средства федеральной пассажирской компании. Ранее URA.RU писало, что курганцы смогут летать на Ямал. Авиарейсы до Нового Уренгоя запустили в конце сентября. Также сообщалось, что с осени рейсы по направлению Курган — Москва — Курган станут ежедневными. Авиаперевозками будет заниматься компания NordStar.