28 января 2024
27 января 2024

В Шадринске увеличилось число учеников, которые не пойдут в школу

В Шадринске 94 школьных класса за неделю закрыли на карантин
© Служба новостей «URA.RU»
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Кадетская школа. Курган, учебный класс, кадетский класс, парты
29 января в Шадринске на карантин было закрыто 94 класса Фото:

В городе Шадринске Курганской области 94 класса на неделю закрыли на карантин из-за ОРВИ. Данная информация размещена в telegram-канале администрации Шадринска.

«Школьников оставляют дома для предупреждения распространения ОРВИ. На сегодняшний день в шадринских школах в 94 классах на неделю приостановлен учебный процесс. В каждом коллективе 20 и более процентов заболевших детей», — указано в сообщении.

Представители мэрии объяснили, что недельное ограничение контакта между школьниками позволит снизить распространение сезонных вирусных инфекций. Ранее сообщалось, что в Шадринске на карантин закрыли 84 класса.

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В городе Шадринске Курганской области 94 класса на неделю закрыли на карантин из-за ОРВИ. Данная информация размещена в telegram-канале администрации Шадринска. «Школьников оставляют дома для предупреждения распространения ОРВИ. На сегодняшний день в шадринских школах в 94 классах на неделю приостановлен учебный процесс. В каждом коллективе 20 и более процентов заболевших детей», — указано в сообщении. Представители мэрии объяснили, что недельное ограничение контакта между школьниками позволит снизить распространение сезонных вирусных инфекций. Ранее сообщалось, что в Шадринске на карантин закрыли 84 класса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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