В Шадринске увеличилось число учеников, которые не пойдут в школу

В Шадринске 94 школьных класса за неделю закрыли на карантин

29 января 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

29 января в Шадринске на карантин было закрыто 94 класса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Шадринске Курганской области 94 класса на неделю закрыли на карантин из-за ОРВИ. Данная информация размещена в telegram-канале администрации Шадринска. «Школьников оставляют дома для предупреждения распространения ОРВИ. На сегодняшний день в шадринских школах в 94 классах на неделю приостановлен учебный процесс. В каждом коллективе 20 и более процентов заболевших детей», — указано в сообщении. Представители мэрии объяснили, что недельное ограничение контакта между школьниками позволит снизить распространение сезонных вирусных инфекций. Ранее сообщалось, что в Шадринске на карантин закрыли 84 класса.

В городе Шадринске Курганской области 94 класса на неделю закрыли на карантин из-за ОРВИ. Данная информация размещена в telegram-канале администрации Шадринска. «Школьников оставляют дома для предупреждения распространения ОРВИ. На сегодняшний день в шадринских школах в 94 классах на неделю приостановлен учебный процесс. В каждом коллективе 20 и более процентов заболевших детей», — указано в сообщении. Представители мэрии объяснили, что недельное ограничение контакта между школьниками позволит снизить распространение сезонных вирусных инфекций. Ранее сообщалось, что в Шадринске на карантин закрыли 84 класса.