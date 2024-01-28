В Шадринске увеличилось число учеников, которые не пойдут в школу

29 января в Шадринске на карантин было закрыто 94 класса
В городе Шадринске Курганской области 94 класса на неделю закрыли на карантин из-за ОРВИ. Данная информация размещена в telegram-канале администрации Шадринска.
«Школьников оставляют дома для предупреждения распространения ОРВИ. На сегодняшний день в шадринских школах в 94 классах на неделю приостановлен учебный процесс. В каждом коллективе 20 и более процентов заболевших детей», — указано в сообщении.
Представители мэрии объяснили, что недельное ограничение контакта между школьниками позволит снизить распространение сезонных вирусных инфекций. Ранее сообщалось, что в Шадринске на карантин закрыли 84 класса.
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