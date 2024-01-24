24 января 2024

Жители ЯНАО пожаловались на долгий срок ожидания приема терапевта

В Надыме пациенты больницы не могут попасть к участковому доктору
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поликлиника №3. Тюмень, поликлиника, коридор больницы
В Надыме пациентов поликлиники отправляют в «красную зону» Фото:

Пациенты поликлиники в Надыме (ЯНАО) неделями ожидают прием врача-терапевта. О нарушении сроков ожидания приема медицинских специалистов жители города сообщили в социальных сетях.

«Нужда посетить терапевта — это не узкий специалист. Сайт дает посещение только через 8 дней. И почему мне навязывают другого терапевта, а ни участкового врача?», — написал Александр Гудюшкин в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Кроме того, по словам горожан, пациенты без симптомов вирусных инфекций вынуждены посещать «красную зону». «Раньше был дежурный врач, каждый день к нему можно было попасть. Сейчас только „красная зона“. Даже если у тебя нет признаков ОРВИ, а, например, кишечное расстройство, то все равно идешь в „красную зону“», — рассказала Анастасия Сунгурова.

В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что сроки оказания плановой помощи регламентированы террпрограммой госгарантий и составляют 14 дней. «В приложении „К врачу“ пациент видит талоны только к своему терапевту, по участковому принципу. Записаться можно и к другому терапевту через госуслуги и колл-центр. В случае плохого состояния можно всегда обратиться в поликлинику в кабинет неотложной помощи. Их в Надымской ЦРБ — 2. Один расположен в зеленой зоне, второй в красной зоне. Потоки разграничены, их контролируют медрегистраторы. Приемы проводятся ежедневно в порядке живой очереди. Также всегда можно вызвать врача на дом. В случае очень плохого состояния нужно вызывать скорую помощь», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о больших очередях на прием к врачам в поликлинике Надыма (ЯНАО). Жители утверждают, что вызвать специалиста на дом невозможно даже с высокой температурой.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пациенты поликлиники в Надыме (ЯНАО) неделями ожидают прием врача-терапевта. О нарушении сроков ожидания приема медицинских специалистов жители города сообщили в социальных сетях. «Нужда посетить терапевта — это не узкий специалист. Сайт дает посещение только через 8 дней. И почему мне навязывают другого терапевта, а ни участкового врача?», — написал Александр Гудюшкин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Кроме того, по словам горожан, пациенты без симптомов вирусных инфекций вынуждены посещать «красную зону». «Раньше был дежурный врач, каждый день к нему можно было попасть. Сейчас только „красная зона“. Даже если у тебя нет признаков ОРВИ, а, например, кишечное расстройство, то все равно идешь в „красную зону“», — рассказала Анастасия Сунгурова. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что сроки оказания плановой помощи регламентированы террпрограммой госгарантий и составляют 14 дней. «В приложении „К врачу“ пациент видит талоны только к своему терапевту, по участковому принципу. Записаться можно и к другому терапевту через госуслуги и колл-центр. В случае плохого состояния можно всегда обратиться в поликлинику в кабинет неотложной помощи. Их в Надымской ЦРБ — 2. Один расположен в зеленой зоне, второй в красной зоне. Потоки разграничены, их контролируют медрегистраторы. Приемы проводятся ежедневно в порядке живой очереди. Также всегда можно вызвать врача на дом. В случае очень плохого состояния нужно вызывать скорую помощь», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о больших очередях на прием к врачам в поликлинике Надыма (ЯНАО). Жители утверждают, что вызвать специалиста на дом невозможно даже с высокой температурой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...