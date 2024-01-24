Жители ЯНАО пожаловались на долгий срок ожидания приема терапевта

В Надыме пациенты больницы не могут попасть к участковому доктору

25 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

В Надыме пациентов поликлиники отправляют в «красную зону» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пациенты поликлиники в Надыме (ЯНАО) неделями ожидают прием врача-терапевта. О нарушении сроков ожидания приема медицинских специалистов жители города сообщили в социальных сетях. «Нужда посетить терапевта — это не узкий специалист. Сайт дает посещение только через 8 дней. И почему мне навязывают другого терапевта, а ни участкового врача?», — написал Александр Гудюшкин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Кроме того, по словам горожан, пациенты без симптомов вирусных инфекций вынуждены посещать «красную зону». «Раньше был дежурный врач, каждый день к нему можно было попасть. Сейчас только „красная зона“. Даже если у тебя нет признаков ОРВИ, а, например, кишечное расстройство, то все равно идешь в „красную зону“», — рассказала Анастасия Сунгурова. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что сроки оказания плановой помощи регламентированы террпрограммой госгарантий и составляют 14 дней. «В приложении „К врачу“ пациент видит талоны только к своему терапевту, по участковому принципу. Записаться можно и к другому терапевту через госуслуги и колл-центр. В случае плохого состояния можно всегда обратиться в поликлинику в кабинет неотложной помощи. Их в Надымской ЦРБ — 2. Один расположен в зеленой зоне, второй в красной зоне. Потоки разграничены, их контролируют медрегистраторы. Приемы проводятся ежедневно в порядке живой очереди. Также всегда можно вызвать врача на дом. В случае очень плохого состояния нужно вызывать скорую помощь», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о больших очередях на прием к врачам в поликлинике Надыма (ЯНАО). Жители утверждают, что вызвать специалиста на дом невозможно даже с высокой температурой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пациенты поликлиники в Надыме (ЯНАО) неделями ожидают прием врача-терапевта. О нарушении сроков ожидания приема медицинских специалистов жители города сообщили в социальных сетях. «Нужда посетить терапевта — это не узкий специалист. Сайт дает посещение только через 8 дней. И почему мне навязывают другого терапевта, а ни участкового врача?», — написал Александр Гудюшкин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Кроме того, по словам горожан, пациенты без симптомов вирусных инфекций вынуждены посещать «красную зону». «Раньше был дежурный врач, каждый день к нему можно было попасть. Сейчас только „красная зона“. Даже если у тебя нет признаков ОРВИ, а, например, кишечное расстройство, то все равно идешь в „красную зону“», — рассказала Анастасия Сунгурова. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что сроки оказания плановой помощи регламентированы террпрограммой госгарантий и составляют 14 дней. «В приложении „К врачу“ пациент видит талоны только к своему терапевту, по участковому принципу. Записаться можно и к другому терапевту через госуслуги и колл-центр. В случае плохого состояния можно всегда обратиться в поликлинику в кабинет неотложной помощи. Их в Надымской ЦРБ — 2. Один расположен в зеленой зоне, второй в красной зоне. Потоки разграничены, их контролируют медрегистраторы. Приемы проводятся ежедневно в порядке живой очереди. Также всегда можно вызвать врача на дом. В случае очень плохого состояния нужно вызывать скорую помощь», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о больших очередях на прием к врачам в поликлинике Надыма (ЯНАО). Жители утверждают, что вызвать специалиста на дом невозможно даже с высокой температурой.