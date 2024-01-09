Жителям ЯНАО отказывают в вызове врача на дом

В Надыме пациенты больницы сидят в очереди на прием с температурой

Жители Надыма пожаловались на огромные очереди в поликлинике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пациенты Надымской районной больницы (ЯНАО) вынуждены долгое время ждать своей очереди на прием к терапевту с высокой температурой тела. Жительница города сообщила в социальной сети, что ее вызов врача на дом не приняли, несмотря на ухудшение общего состояния женщины.

«Оказывается вызвать врача на дом можно если температура выше 38,5 градусов. Сегодня хотела вызвать врача, была температура 38. Сказали идти в „красную зону“, и просидела я там 3 часа», — написала Алена Костышина-Каганец в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

По словам горожан, в поликлинике образуются очереди в медицинские кабинеты, многие ожидают прием в течении 2-3 часов. «Большая очередь в „красной зоне“, много больных. Тяжело с кашлем и всеми „прелестями“ высиживать много времени. Сегодня дочь на повторный прием ждала в очереди три часа», — рассказала Sofya Antonova. «Ждала маму в машине 2 часа! Она с температурой 38 сидела столько времени», — поделилась Юлия Захарова. «Я тоже там сидела, но повезло, что всего полчаса. На один кабинет насчитала около 20 человек», — отметила Екатерина Золотая.

В районной больнице сообщили, что на данный момент наблюдается рост пациентов после праздничных дней. «На прием в „красную зону“ привлечены 4 участковых врача-терапевта, на обслуживание вызовов пациентов с признаками ОРВИ привлечены еще 19 врачей-терапевтов. Выезд врача на дом осуществляется для лиц, достигших 18 лет, при повышении температуры тела выше 38,2 градусов. Сроки ожидания медицинской помощи в Надымской ЦРБ соблюдаются. При наличии медицинских показаний регистратор может направить пациента в экстренном порядке, и услуга будет оказана в течение 2-х часов с момента обращения», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о скоплении пациентов в больнице Салехарда (ЯНАО). По словам горожан, они заболевают коронавирусной инфекцией во время длительного нахождения в очереди на прием к врачам.