Торговля между Китаем и Россией достигла рекордных оборотов

Товарооборот России и Китая в 2023 году увеличился на 26,3%

Экспорт из КНР в РФ вырос на 46,9% и составил 110, 97 млрд долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Торговля между РФ и Китаем в 2023 году выросла на 26,3%, что составляет 240,11 млрд долларов Это рекордный объем товарооборота стран. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

«Экспорт из Китая в РФ за этот период вырос на 46,9%, составив около 110,97 $ млрд. Импорт российских товаров повысился на 12,7% и составил 129,14 $ млрд», — передает ТАСС информацию из ведомства. Отмечается, что по сравнению со статистикой 2022 года за прошедшие 12 месяцев положительное сальдо РФ сократилось до 18,17 млрд долларов.

В период декабря товарооборот стран вырос на 1,8%. Объем экспорта оказался больше, чем в ноябре, и составил 21,9 млрд долларов. Экспорт из Китая в месячном исчислении вырос на 4%, то есть до 10,71 млрд долларов. В свою очередь, импорт из России почти не изменился. Он составил 11,19 млрд долларов.

Основанная часть товаров на импорт КНР из России приходится на такие энергоносители, как нефть, уголь и природный газ. Также импортируется медная руда, медь, морепродукты и топливо. Китай экспортирует в РФ автомобили, игрушки, обувь, промышленное и специализированное оборудование, смартфоны и прочие позиции.

Глава Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в 2024 году ставили задачу нарастить объем торговли товарами и услугами до суммы в 200 млрд долларов. Этой цели удалось достигнуть раньше срока.

В свою очередь, в 2023 году товарооборот между США и Китаем уменьшился на 11,6% и составил 664,45 млрд долларов. В частности, экспорт товаров из КНР в Штаты сократился до 500,29 млрд долларов, то есть на 13,1%. А импорт американской продукции снизился до 164,16 млрд долларов, то есть на 6,8%.

Также объем внешней торговли КНР сократился на 5%, составив 5,93 трлн долларов. Согласно данным таможенного управления, за год экспорт страны уменьшился на 4,6%, а импорт на 5,5%. Следовательно, положительное сальдо страны сократилось на 6%, составив 823 млрд долларов.