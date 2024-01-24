24 января 2024

Общественная палата ЯНАО изменит свой состав

© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат
Общественная палата ЯНАО объявила о смене своего состава Фото:

Общественная палата ЯНАО запустила процедуру утверждения нового состава. Как сообщается в размещенном на сайте окружного заксобрания объявлении, это связано с досрочным прекращением полномочий одного из членов общественной палаты.

«Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста восемнадцати лет и имеющий место жительства на территории автономного округа» — говорится в опубликованном уведомлении.

Прием документов для выдвижения в состав палаты будет происходить с 25 января 2024 года по 23 февраля 2024 года (включительно). Подробная информация о требованиях кандидатам и к некоммерческим организациям, имеющим право выдвижения кандидатов, а также список необходимых документов изложены на сайте законодательного собрания ЯНАО.

В общественной палате по телефону отказались предоставлять журналистам информацию о том, кто и по какой причине сложил полномочия. На направленный запрос к моменту публикации ответ не поступил.

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Общественная палата ЯНАО запустила процедуру утверждения нового состава. Как сообщается в размещенном на сайте окружного заксобрания объявлении, это связано с досрочным прекращением полномочий одного из членов общественной палаты. «Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста восемнадцати лет и имеющий место жительства на территории автономного округа» — говорится в опубликованном уведомлении. Прием документов для выдвижения в состав палаты будет происходить с 25 января 2024 года по 23 февраля 2024 года (включительно). Подробная информация о требованиях кандидатам и к некоммерческим организациям, имеющим право выдвижения кандидатов, а также список необходимых документов изложены на сайте законодательного собрания ЯНАО. В общественной палате по телефону отказались предоставлять журналистам информацию о том, кто и по какой причине сложил полномочия. На направленный запрос к моменту публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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