Общественная палата ЯНАО изменит свой состав

Общественная палата ЯНАО запустила процедуру утверждения нового состава. Как сообщается в размещенном на сайте окружного заксобрания объявлении, это связано с досрочным прекращением полномочий одного из членов общественной палаты.
«Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста восемнадцати лет и имеющий место жительства на территории автономного округа» — говорится в опубликованном уведомлении.
Прием документов для выдвижения в состав палаты будет происходить с 25 января 2024 года по 23 февраля 2024 года (включительно). Подробная информация о требованиях кандидатам и к некоммерческим организациям, имеющим право выдвижения кандидатов, а также список необходимых документов изложены на сайте законодательного собрания ЯНАО.
В общественной палате по телефону отказались предоставлять журналистам информацию о том, кто и по какой причине сложил полномочия. На направленный запрос к моменту публикации ответ не поступил.
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