25 января 2024

Стали известны сроки продажи правительственной гостиницы «Зауралье» в Кургане

Гостиницу курганского правительства «Зауралье» выставили на аукцион
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , гостиница зауралье
Кадастровая стоимость гостиницы составляет более 16 млн рублей Фото:

В Кургане выставили на аукцион гостиницу «Зауралье», принадлежащую правительству региона. Идет процедура оценки недвижимости. Информация об этом размещена на портале по продаже государственного имущества Курганской области. Ранее гостиницу выставили на приватизацию из-за отсутствия ее необходимости.

«Объект аукциона: помещения во встроенном нежилом помещении гостиницы в многоквартирном жилом доме по улице Рихарда Зорге, д. 28/I. Общая площадь: 666,5 квадратных метров. Идет оценка помещений. Дата аукциона: первый квартал 2024 года», — говорится на портале. По открытым данным, кадастровая стоимость гостиницы составляет более 16,1 миллиона рублей.

Гостиница «Зауралье» располагается на двух этажах. В ней есть по одному двухместному люксовому и полулюксовому номерам и восемь номеров первой категории на 12 мест. Гостиница имеет «две звезды». Срок ее лицензии действует до конца ноября 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что депутат облдумы Сергей Федотов выступал против продажи гостиницы. По его словам, она является ликвидным объектом и могла бы использоваться для приема делегаций из Китая. Власти же заявляли, что в данном имуществе больше нет необходимости. До этого появлялась информация, что у правительства региона возникли сложности с ее обслуживанием.

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В Кургане выставили на аукцион гостиницу «Зауралье», принадлежащую правительству региона. Идет процедура оценки недвижимости. Информация об этом размещена на портале по продаже государственного имущества Курганской области. Ранее гостиницу выставили на приватизацию из-за отсутствия ее необходимости. «Объект аукциона: помещения во встроенном нежилом помещении гостиницы в многоквартирном жилом доме по улице Рихарда Зорге, д. 28/I. Общая площадь: 666,5 квадратных метров. Идет оценка помещений. Дата аукциона: первый квартал 2024 года», — говорится на портале. По открытым данным, кадастровая стоимость гостиницы составляет более 16,1 миллиона рублей. Гостиница «Зауралье» располагается на двух этажах. В ней есть по одному двухместному люксовому и полулюксовому номерам и восемь номеров первой категории на 12 мест. Гостиница имеет «две звезды». Срок ее лицензии действует до конца ноября 2024 года. Ранее URA.RU писало, что депутат облдумы Сергей Федотов выступал против продажи гостиницы. По его словам, она является ликвидным объектом и могла бы использоваться для приема делегаций из Китая. Власти же заявляли, что в данном имуществе больше нет необходимости. До этого появлялась информация, что у правительства региона возникли сложности с ее обслуживанием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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