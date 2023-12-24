Курганские власти хотят продать свою гостиницу, площадью 666 квадратных метров

25 декабря 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

О продаже гостиницы стало известно на комитете облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители правительства Курганской области планируют продать гостиницу «Зауралье», площадь которой составляет 666,5 кв. м. Однако у депутатов возникли вопросы по обоснованности предложения. Об этом стало известно во время заседания комитета облдумы по экономической политике, передает корреспондент URA.RU. Депутат облдумы Сергей Федотов усомнился, стоит ли продавать объект. Гостиница находится в центре города, полностью отремонтирована. Там, к примеру, могли бы останавливаться члены делегации из Китая, которые вскоре приедут. По его мнению, объект ликвидный и мог бы еще послужить области. «Это непрофильный вид деятельности, дополнительный. Необходимости в данной имуществе не сегодняшний момент нет. Имущество еще есть», — объяснила директор областного департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрьева. Депутаты комитета, несмотря на замечания, проголосовали за приватизацию объекта. Гостиница «Зауралье», расположенная в Кургане, имеет две звезды. Находится возле парка Победы. В открытых источниках указано, что в гостинице десять номеров, при этом местные жители периодически жаловались, что при бронировании трудно найти свободный. На сервисах «Островок», Booking и 2ГИС у гостиницы оценки близкие к самым высоким, но количество отзывов колеблется от четырех до шести. Стоимость номеров в гостинице стартует от 2000 рублей в сутки. Ранее появлялась информация, что у правительства возникли трудности с обслуживанием гостиницы, так как из ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства» уволились сотрудники хозотдела, отвечающие за здания. В 2023 году мэрия Кургана также выставила на торги здание котельной за 2,5 миллиона рублей, и ее представители объяснили, зачем продают детсады. Помимо этого власти региона выставляли на продажу несколько помещений, где располагались больницы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители правительства Курганской области планируют продать гостиницу «Зауралье», площадь которой составляет 666,5 кв. м. Однако у депутатов возникли вопросы по обоснованности предложения. Об этом стало известно во время заседания комитета облдумы по экономической политике, передает корреспондент URA.RU. Депутат облдумы Сергей Федотов усомнился, стоит ли продавать объект. Гостиница находится в центре города, полностью отремонтирована. Там, к примеру, могли бы останавливаться члены делегации из Китая, которые вскоре приедут. По его мнению, объект ликвидный и мог бы еще послужить области. «Это непрофильный вид деятельности, дополнительный. Необходимости в данной имуществе не сегодняшний момент нет. Имущество еще есть», — объяснила директор областного департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрьева. Депутаты комитета, несмотря на замечания, проголосовали за приватизацию объекта. Гостиница «Зауралье», расположенная в Кургане, имеет две звезды. Находится возле парка Победы. В открытых источниках указано, что в гостинице десять номеров, при этом местные жители периодически жаловались, что при бронировании трудно найти свободный. На сервисах «Островок», Booking и 2ГИС у гостиницы оценки близкие к самым высоким, но количество отзывов колеблется от четырех до шести. Стоимость номеров в гостинице стартует от 2000 рублей в сутки. Ранее появлялась информация, что у правительства возникли трудности с обслуживанием гостиницы, так как из ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства» уволились сотрудники хозотдела, отвечающие за здания. В 2023 году мэрия Кургана также выставила на торги здание котельной за 2,5 миллиона рублей, и ее представители объяснили, зачем продают детсады. Помимо этого власти региона выставляли на продажу несколько помещений, где располагались больницы.