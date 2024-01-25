На пост главы курганского округа претендуют два чиновника

В Далматовском округе Курганской области в конкурсе по отбору на пост руководителя муниципалитета участвуют и. о. главы Андрей Аносов и замначальника финотдела администрации Сергей Чикардин. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с муниципальными властями.
«Документы подали два человека. Первый — врио главы Андрей Аносов, а второй — заместитель руководителя финансового отдела администрации Далматовского округа Сергей Чикардин», — рассказал источник.
По его словам, Аносов устраивает власти региона и имеет шансы возглавить округ. Он уже более пяти лет работает заместителем главы администрации и имеет необходимый опыт, а также сработался с командой. В администрации округа URA.RU сообщили, что подача заявок на конкурс завершилась 25 января. По остальным вопросам местные власти попросили направить запрос. Редакция направила запрос.
Бывший глава округа Александр Столбов ушел в отставку 8 декабря, при том, что 4 июля был переизбран на этот пост. По данным источника URA.RU, связанного с властями, представители руководства области попросили его остаться хотя бы до конца года, чтобы завершить важные для округа проекты. На заседание думы, где депутаты приняли отставку Столбова, приехал губернатор Вадим Шумков и присвоил ему звание «Почетный гражданин Курганской области».
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