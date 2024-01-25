Жителя ЯНАО, состоящего на учете у психиатра, лишили водительских прав

Причиной заболевания водителя стало употребление наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Нового Уренгоя, страдающего психическим расстройством, лишили права управления транспортом. Как выяснила проверка прокуратуры, причиной заболевания стало употребление наркотиков, сообщается на сайте надзорного ведомства ЯНАО.

«Установлено, что один из жителей города состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом „психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением каннабиноидов, пагубное употребление“, при этом имеет водительское удостоверение. Лица, страдающие таким заболеванием, не имеют права на управление ТС, так как это создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и его участникам», — сообщает прокуратура.

Прокурор обратился в суд с иском о прекращении действия водительских прав. Требования удовлетворены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое поймали водителя, который не оплатил 54 штрафа за нарушение ПДД. Общая сумма штрафов составила более 47 тысяч рублей.