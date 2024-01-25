Экс-главу чеченской компании, связанную с делом челябинского следователя Шпигуна, оставили в СИЗО

Экс-директора «ТД Инрост» Минину, связанную с делом Шпигуна, оставили в СИЗО

26 января 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Екатерина Минина пробудет в СИЗО, минимум, до конца зимы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывшего директора чеченской компании «ТД Инрост» Екатерину Минину, проходящую фигурантом по делу челябинского следователя Вадима Шпигуна и обвиняемую в даче взяток и уклонении от уплаты налогов, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили 26 января в пресс-службе областного суда. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой Екатерины Мининой. Мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой был продлен до 29 февраля 2024 года постановлением Тракторозаводского райсуда от 20 декабря 2023 года, оставлена без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокат, представляющий интересы Мининой, пытался добиться ее освобождения. В своей жалобе он просил суд отправить ее под домашний арест или отпустить под залог. Минина была задержана по обвинениям в коррупции и уклонении от уплаты налогов. Следствие полагает, что она платила Шпигуну, который в силу занимаемой должности, помогал ей обходить налоговое законодательство. При этом пока она не говорит, кому предназначались деньги, а значит обвинения в коррупции Шпигуну пока предъявить не могут. Ранее бизнес-леди дважды пытались привлечь к ответственности по 199 статье УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Первый суд закончился для нее штрафом в 200 тысяч рублей. Второе дело рассматривать отказались. Шпигун был задержан в начале ноября прошлого года. Его обвинили в получении взяток и фальсификации доказательств. По версии следствия, занимаясь расследованиями уголовных дел в налоговой сфере, он помогал коммерсантам обходить налоговое законодательство. Одним из них, по мнению следователей, является Минина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего директора чеченской компании «ТД Инрост» Екатерину Минину, проходящую фигурантом по делу челябинского следователя Вадима Шпигуна и обвиняемую в даче взяток и уклонении от уплаты налогов, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили 26 января в пресс-службе областного суда. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой Екатерины Мининой. Мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой был продлен до 29 февраля 2024 года постановлением Тракторозаводского райсуда от 20 декабря 2023 года, оставлена без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокат, представляющий интересы Мининой, пытался добиться ее освобождения. В своей жалобе он просил суд отправить ее под домашний арест или отпустить под залог. Минина была задержана по обвинениям в коррупции и уклонении от уплаты налогов. Следствие полагает, что она платила Шпигуну, который в силу занимаемой должности, помогал ей обходить налоговое законодательство. При этом пока она не говорит, кому предназначались деньги, а значит обвинения в коррупции Шпигуну пока предъявить не могут. Ранее бизнес-леди дважды пытались привлечь к ответственности по 199 статье УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Первый суд закончился для нее штрафом в 200 тысяч рублей. Второе дело рассматривать отказались. Шпигун был задержан в начале ноября прошлого года. Его обвинили в получении взяток и фальсификации доказательств. По версии следствия, занимаясь расследованиями уголовных дел в налоговой сфере, он помогал коммерсантам обходить налоговое законодательство. Одним из них, по мнению следователей, является Минина.