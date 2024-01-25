25 января 2024

Экс-главу чеченской компании, связанную с делом челябинского следователя Шпигуна, оставили в СИЗО

Экс-директора «ТД Инрост» Минину, связанную с делом Шпигуна, оставили в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
Екатерина Минина пробудет в СИЗО, минимум, до конца зимы Фото:

Бывшего директора чеченской компании «ТД Инрост» Екатерину Минину, проходящую фигурантом по делу челябинского следователя Вадима Шпигуна и обвиняемую в даче взяток и уклонении от уплаты налогов, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили 26 января в пресс-службе областного суда.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой Екатерины Мининой. Мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой был продлен до 29 февраля 2024 года постановлением Тракторозаводского райсуда от 20 декабря 2023 года, оставлена без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что адвокат, представляющий интересы Мининой, пытался добиться ее освобождения. В своей жалобе он просил суд отправить ее под домашний арест или отпустить под залог.

Минина была задержана по обвинениям в коррупции и уклонении от уплаты налогов. Следствие полагает, что она платила Шпигуну, который в силу занимаемой должности, помогал ей обходить налоговое законодательство. При этом пока она не говорит, кому предназначались деньги, а значит обвинения в коррупции Шпигуну пока предъявить не могут.

Ранее бизнес-леди дважды пытались привлечь к ответственности по 199 статье УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Первый суд закончился для нее штрафом в 200 тысяч рублей. Второе дело рассматривать отказались.

Шпигун был задержан в начале ноября прошлого года. Его обвинили в получении взяток и фальсификации доказательств. По версии следствия, занимаясь расследованиями уголовных дел в налоговой сфере, он помогал коммерсантам обходить налоговое законодательство. Одним из них, по мнению следователей, является Минина.

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Бывшего директора чеченской компании «ТД Инрост» Екатерину Минину, проходящую фигурантом по делу челябинского следователя Вадима Шпигуна и обвиняемую в даче взяток и уклонении от уплаты налогов, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили 26 января в пресс-службе областного суда. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой Екатерины Мининой. Мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой был продлен до 29 февраля 2024 года постановлением Тракторозаводского райсуда от 20 декабря 2023 года, оставлена без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокат, представляющий интересы Мининой, пытался добиться ее освобождения. В своей жалобе он просил суд отправить ее под домашний арест или отпустить под залог. Минина была задержана по обвинениям в коррупции и уклонении от уплаты налогов. Следствие полагает, что она платила Шпигуну, который в силу занимаемой должности, помогал ей обходить налоговое законодательство. При этом пока она не говорит, кому предназначались деньги, а значит обвинения в коррупции Шпигуну пока предъявить не могут. Ранее бизнес-леди дважды пытались привлечь к ответственности по 199 статье УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Первый суд закончился для нее штрафом в 200 тысяч рублей. Второе дело рассматривать отказались. Шпигун был задержан в начале ноября прошлого года. Его обвинили в получении взяток и фальсификации доказательств. По версии следствия, занимаясь расследованиями уголовных дел в налоговой сфере, он помогал коммерсантам обходить налоговое законодательство. Одним из них, по мнению следователей, является Минина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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