Экс-главу чеченской компании, связанную с делом челябинского следователя Шпигуна, оставили в СИЗО

Бывшего директора чеченской компании «ТД Инрост» Екатерину Минину, проходящую фигурантом по делу челябинского следователя Вадима Шпигуна и обвиняемую в даче взяток и уклонении от уплаты налогов, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили 26 января в пресс-службе областного суда.
«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой Екатерины Мининой. Мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой был продлен до 29 февраля 2024 года постановлением Тракторозаводского райсуда от 20 декабря 2023 года, оставлена без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что адвокат, представляющий интересы Мининой, пытался добиться ее освобождения. В своей жалобе он просил суд отправить ее под домашний арест или отпустить под залог.
Минина была задержана по обвинениям в коррупции и уклонении от уплаты налогов. Следствие полагает, что она платила Шпигуну, который в силу занимаемой должности, помогал ей обходить налоговое законодательство. При этом пока она не говорит, кому предназначались деньги, а значит обвинения в коррупции Шпигуну пока предъявить не могут.
Ранее бизнес-леди дважды пытались привлечь к ответственности по 199 статье УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Первый суд закончился для нее штрафом в 200 тысяч рублей. Второе дело рассматривать отказались.
Шпигун был задержан в начале ноября прошлого года. Его обвинили в получении взяток и фальсификации доказательств. По версии следствия, занимаясь расследованиями уголовных дел в налоговой сфере, он помогал коммерсантам обходить налоговое законодательство. Одним из них, по мнению следователей, является Минина.
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