Холдинг пермского миллиардера ищет специалиста по бренду Lada на зарплату в 250 тысяч

Пермский холдинг «Сатурн-Р» ищет сотрудника на зарплату в 250 тысяч рублей

26 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

В обязанности сотрудника входит проведение тест-драйвов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудника, которому обещают платить зарплату до 250 тысяч рублей. Речь о менеджере по продажам машин бренда Lada в автосалонах компании. «В связи с расширением штата примем менеджера отдела продаж автомобилей Lada в автосалон „Сатурн-Р“. Необходимо общаться с клиентами лично и по телефону. Также нужно проводить тест-драйвы, для которых потребуется водительское удостоверение категории „B“ и вести отчетность авто. Уровень заработной платы — до 250 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте Headhunter. Среди требований указаны готовность общаться с людьми, а также интерес к новостям автомобильного бизнеса. В числе преимуществ работы в компании называются карьерный рост и молодой доброжелательный коллектив. Пермский «Сатурн-Р» является многопрофильным холдингом. Продажами автомобилей занимается его подразделение «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через сеть автосалонов. Основной учредитель предприятия — бизнесмен Александр Репин. Он владеет десятками фирм с оборотом около 35 млрд рублей. В 2022 году выручка «Сатурн-Р-Авто» составила 6,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 69,4 млн рублей.

Пермский холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудника, которому обещают платить зарплату до 250 тысяч рублей. Речь о менеджере по продажам машин бренда Lada в автосалонах компании. «В связи с расширением штата примем менеджера отдела продаж автомобилей Lada в автосалон „Сатурн-Р“. Необходимо общаться с клиентами лично и по телефону. Также нужно проводить тест-драйвы, для которых потребуется водительское удостоверение категории „B“ и вести отчетность авто. Уровень заработной платы — до 250 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте Headhunter. Среди требований указаны готовность общаться с людьми, а также интерес к новостям автомобильного бизнеса. В числе преимуществ работы в компании называются карьерный рост и молодой доброжелательный коллектив. Пермский «Сатурн-Р» является многопрофильным холдингом. Продажами автомобилей занимается его подразделение «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через сеть автосалонов. Основной учредитель предприятия — бизнесмен Александр Репин. Он владеет десятками фирм с оборотом около 35 млрд рублей. В 2022 году выручка «Сатурн-Р-Авто» составила 6,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 69,4 млн рублей.