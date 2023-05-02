Холдинг пермского миллиардера вдвое снизил прибыль от продаж машин

Пермское ООО «Сатурн-Р-Авто» вдвое снизило прибыль от продаж машин в 2022 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, москвич 3, шоу рум
В феврале 2023 года в автосалонах «Сатурн-Р» стартовали продажи автомобилей «Москвич» Фото:

Многопрофильный холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, в 2022 году почти вдвое сократил чистую прибыль от продаж машин. Соответствующие данные отражены в годовой финансовой отчетности, опубликованной в сервисе СБИС.

«ООО „Сатурн-Р-Авто“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка предприятия — 6,2 млрд рублей, чистая прибыль — 69,4 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее выручка предприятия от продаж машин составляла 10 млрд рублей, чистая прибыль — 122,5 млн рублей.

Как сообщил URA.RU Александр Репин, причиной сокращения прибыли послужило повышение закупочных цен на автомобили. В 2023 году, принадлежащий бизнесмену дилер ООО «Сатурн-Р-Авто» намерен продавать все возможные бренды автомобилей, на которые получится заключить договоры с производителями. Так, в конце зимы в автосалоны холдинга поступили первые партии автомобилей обновленного бренда «Москвич».

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Многопрофильный холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, в 2022 году почти вдвое сократил чистую прибыль от продаж машин. Соответствующие данные отражены в годовой финансовой отчетности, опубликованной в сервисе СБИС. «ООО „Сатурн-Р-Авто“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка предприятия — 6,2 млрд рублей, чистая прибыль — 69,4 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее выручка предприятия от продаж машин составляла 10 млрд рублей, чистая прибыль — 122,5 млн рублей. Как сообщил URA.RU Александр Репин, причиной сокращения прибыли послужило повышение закупочных цен на автомобили. В 2023 году, принадлежащий бизнесмену дилер ООО «Сатурн-Р-Авто» намерен продавать все возможные бренды автомобилей, на которые получится заключить договоры с производителями. Так, в конце зимы в автосалоны холдинга поступили первые партии автомобилей обновленного бренда «Москвич».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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